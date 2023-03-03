台灣館在印尼旅展　五感體驗活動曝

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台灣自去年10月13日邊境解封後，111年印尼訪台旅客已達7萬8,162人次，與觀光局預估解封後目標達成率達135.57%，充分顯示印尼旅客對來台旅遊的熱情。為爭取廣大印尼來台旅遊客源，交通部觀光局特地組成10個觀光單位共25人的台灣觀光代表團前往參加印尼春季旅展。本次旅展「台灣館」融合台灣最知名都會地標、自然景觀花朵及燈籠等元素，帶來時下最流行的台灣印象，讓參觀民眾馬上就可以在台灣打卡，享受在台灣旅遊的美好瞬間！除此之外，現場安排一系列精彩的表演及體驗活動，除了有台灣造型綠豆糕與鳳梨酥DIY和台灣燈會小提燈DIY活動外，還有獲得台灣國宴指定的幸福手創花式棉花糖(Cotton Candy)帶來台灣宣傳大使喔熊組長、甜筒、經典玫瑰花及其他可愛卡通動物造型的棉花糖與民眾同歡。
印尼是全世界擁有最多穆斯林的國家，為吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，台灣持續推動清真餐飲認證，目前已有300多間餐旅業者取得認證。根據「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」排名，台灣2022年再度蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第2名，並獲得年度最包容旅遊目的地獎項，本次台灣館穆斯林專區亦邀請中國回教協會穆斯林專家介紹最新台灣穆斯林旅遊資源，向穆斯林朋友展現來台灣如何玩的開心、住的放心、吃的安心！
本次觀光代表團除參加旅展外，更將於2月27日於雅加達The Westin Jakarta Hotel及2月28日前往泗水Shangri-La Surabaya Hotel辦理B2B台灣觀光推廣會，期望透過產品說明會及旅遊交易會，促成台灣、印尼雙方觀光產業業者更緊密的合作關係，攜手讓印尼民眾認識擁有豐富旅遊資源的台灣。