深夜地震有感！炎亞綸「同步發文」雪恥成功 萬人瘋朝聖
今（3）日凌晨0點48分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模4.9地震，讓許多已入睡的民眾驚醒，而被稱為「地質學之父」的炎P炎亞綸在上月19日地震時，竟然保持沉默，讓網友感到很不對勁。他當時甚至為此道歉：「抱歉失職了！」引起熱議。不過今日凌晨發生地震時，他「同步」發文，忍不住問：「夠快了吧？我可是一邊還在搖一邊發文」，讓近萬名網友瘋朝聖。
記者郭佩蓉/綜合報導
藝人炎亞綸過去曾提出「下雨地震說」，原本此話一出被大批網友酸爆，甚至還有人狠嗆他：「地質系！」但後來又有人公布國外研究報告，指出其實該理論受到國際證實，再加上事後多次「被驗證」，因此每回天搖地動之際，炎亞綸只要有在臉書發文，留言處都會變成網友的「大型聊天室」。但上月19日發生地震時，他並未發文，讓網友們感到很不對勁，為此，他當時甚至還道歉：「最近幾次地震都沒Fu到，抱歉失職了。」還配上表情低落的配圖。
而今日凌晨，炎亞綸在地震發生的同時，同步在臉書發出大字文「有感」，並在留言處表示：「夠快了吧？我可是一邊還在搖，一邊發文！」像在「雪恥」一般，讓近萬名網友瘋朝聖：「這個發文速度是不是比震波還快」、「我以前都是用PTT八卦版確認有沒有地震，看來以後看炎P的臉書更快」、「速度真的很快，佩服」、「地震第一個想到炎P」、「專業就是不一樣」、「這速度很可以」，還有人說：「欸～原來有地震嗎？我現在才知道我兒子剛剛為什麼哭！」讓炎亞綸笑回：「看來我很稱職」。