今日廣場》孫榮富／面對2024，誰能提出終結台獨決議文？

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國民黨總統熱門人選侯友宜？侯友宜曾說：不要做強國的棋子。這是侯一貫的政治語言，強國可以說是美國，也可以說是中國，這是侯友宜企圖同時爭取藍營疑美、綠營恐中的選票、選民的話術。試問：觀察侯友宜從政幾十年來，針對美台關係、兩岸關係，有真正的中心思想與核心理念嗎？
例如：美國國務卿布林肯鄭重警告北京當局，若提供俄羅斯「致命性軍援」，將會給北京帶來「嚴重後果」時，中國國民黨總統熱門人選侯友宜說話了嗎？表態了嗎？
或是，中國國民黨主席朱立倫？據媒體指出：朱立倫個人智庫正規劃「台灣中立化」政策。什麼是中立？中立於美中台關係？這麼小的台灣有權力選擇中立嗎？能夠在「九二共識」與「台灣關係法」之間選擇中立？能在中國大陸與美國之間做得到中立？
試問：當美「中」關係因近來的間諜氣球事件、美國公開警告北京勿援俄侵烏事件時，中國國民黨朱立倫說話了嗎？表態了嗎？有說一句公道話嗎？
事實上，「兩岸和平」，是兩岸民眾的主流民意，「反台獨」則是兩岸民眾的最大公約數。消滅台獨是兩岸的當務之急，更是創造台灣經濟發展、兩岸中華民族復興的關鍵要素。
終結台獨就是終結兩岸之間可能的戰爭，就是創造兩岸關係的和平與統一。敬告有志於總統大位者，那個政黨有提出「終結台獨決議文」的道德勇氣？又是那位政治人物會是台灣的良心呢？相信二○二四會是「結結台獨」的開始！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]