蔡天鳳案「被捕男子」疑鄭中基前助理！社群滿滿明星合照
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害，涉嫌重大的鄺姓前夫（Alex）一家皆被警方逮捕，如今案情有了最新進度，香港警方昨（2）日宣布蔡天鳳前夫友人涉嫌協助犯罪遭逮。據悉，林男身分疑似是港星鄭中基的前助理，社群平台上都是與大咖明星的合照。
記者郭佩蓉/綜合報導
蔡天鳳慘遭殺害，目前此案已有6人被捕，分別是蔡天鳳前夫一家四人、前公公的情婦與昨日遭逮的41歲林男。根據《星島頭條》報導，該名被捕林男遭爆曾在唱片公司工作，當時的上司是「金牌經紀人」黃柏高，主要做宣傳工作，當時金牌大部分旗下歌手都曾與其合作，後來便主要當鄭中基的貼身助理。且他個性活潑，頗得鄭中基歡心，時常帶他到處參加聚會，因此與許多藝人熟識，他的社群平台上也滿是與各個大咖明星的合影，其中包含周杰倫、羅志祥和陳奕迅等人。
而據《香港01》報導，林男目前在一間租賃遊艇公司工作，疑似收取約數十萬報酬，協助其中一名嫌犯從水路離開香港，逃往中國。雖然最終事情並沒有辦妥，不過港警認為林男應是熟知整起謀殺計畫。此外，報導也指出，鄭中基得知此事後則回應：「暫時未能確認，因為前助理已經離職8年，之後也都沒有再聯絡，所以真的不清楚」。