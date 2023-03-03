台股早盤漲逾110點　電動車、觀光餐飲持續強漲

美股四大指數昨（2）日反彈收高，受到美股激勵，台北股市今（3）日早盤漲110點，來到15713點，漲幅0.6%左右。權值王台積電早盤漲6元，來到525元，漲幅0.7%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、友達、群創、大立光都漲1%。今日盤面焦點為電動車概念股，以及觀光連鎖餐飲持續強勢。
記者許家禎／台北報導
美國Fed鷹派官員釋鴿派訊號，美股道瓊指數上漲341.73點，或1.05%，收33003.57點；那斯達克指數上漲83.5點，或0.73%，收11462.98點；標普500指數上漲29.96點，或0.76%，收3981.35點；費城半導體指數上漲28.28點，或0.96%，收2984.11點。
台北股市今日早盤漲110點，來到15713點，漲幅0.6%左右。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到525元，漲幅0.7%。同樣為晶圓代工的聯電漲逾1%，來到51.4元。世界先進同樣漲超過1%，力積電小漲。
其他重要電子股，如聯發科、鴻海、友達、群創、大立光、國巨、華邦電漲1到2%。南亞科、華碩、和碩、緯創、台達電都走揚。而今日電動車概念股強勢走高，德微、華孚漲3%，華城、至上漲1到2%。
內需概念股持續走高，食品股飄香，台榮漲逾8%，福壽、味全漲4%，環泰、愛之味漲2%。另外，觀光與連鎖餐飲股同樣亮眼，寒舍漲8%，五福漲5%，夏都、劍湖山、六角、路易莎咖啡、王品、乾杯、老四川漲1到2%，瓦城、美食-KY、聯發國際、八方雲集漲幅也有0.8%以上。