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中國財政透支勒緊褲帶　光靠消費者難撐「復甦重任」

▲中國全面放寬新冠防疫措施後，該如何解決一系列經濟難題，是北京的重大考驗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國全面放寬新冠防疫措施後，該如何解決一系列經濟難題，是北京的重大考驗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國全國政協及人大會議（兩會）本週末即將於北京登場，除了重要人事任命，面對中國經濟的多項挑戰，會否出台重要經濟政策也引人關注。不過，外界對新政府要員處理外交和經濟問題的能力存疑，靠消費拉抬經濟的期望可能也無法立竿見影。

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綜合外媒報導，儘管習近平和其他中國領導人，近來呼籲消費者和投資人，可在疫情解封後恢復消費和投資，但中國經濟面臨多重挑戰，包括出口銳減、美國高關稅、美國對中國高科技的限制與封鎖，以及中國勞動力市場持續10年的萎縮等等，並非「全力釋放人民的消費潛力」就可解決，何況疫情期間還有大量人丟掉工作、經濟陷入困頓。

中國東北錦州市一位宋姓超市老闆（Song Huimin，音譯）向《美聯社》透露，近日超市的銷售額確實比6個月前好，但還沒有恢復到新冠疫情前的水平，經濟能否復原還需時間觀察：「人們希望消費，但是他們仍然沒有足夠的收入，有些人一直都沒有工作。」

雪上加霜的是，由於中國之前實施動態清零的極端封控措施，加上美中關係日益緊張，很多跨國公司已經開始將投資重心轉往印度和越南等國。

中國官方數據顯示，全國一般公共預算財政透支額去年達近6兆，當局呼籲黨政機構繼續過「緊日子」，輿論認為是過度防疫政策讓地方政府大量舉債，各地為了完成中央的疫情清零任務，採取社區封路、建方艙醫院等隔離設施，動用大量的政府財政和醫保基金，導致債台高築。

有山東德州居民向《自由亞洲》指出，他所在的社區，之前用於疫情防控的單日支出就要50萬人民幣，一、二線城市的社區則更可觀。

《彭博社》則認為，關於習近平的新團隊，親市場還是親國家，也許還不是最重要的，而是有無提供空間來解決複雜問題，以及是否有勇氣把事情做好。雖然預測中國2023的GDP將增長5.8%，但高債務和低迷的人口結構影響過大，還需要採用明智的決策才能避免「下滑太快」。

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