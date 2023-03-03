新加坡連鎖餐廳祭出高薪　洗碗工服務生月薪7萬還包三餐

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近期太二JEM分店發佈徵人啟事，薪水之高冠於新加坡其他連鎖餐廳，在網上引發熱議根據這則徵人啟事內容，目前缺人的職位包括店長、廚房經理、服務人員和洗碗工等。其中，店長的月薪為4350新元、廚房經理為3750新元（約85000台幣）、服務生和洗碗工則是3250新元月薪，打工的兼職人員時薪高達15新元（約340台幣），更棒的是，餐館提供員工餐和全勤獎金，無論是薪水還是福利都相當具有吸引力。
網友表示，新加坡連鎖餐飲店的兼職人員時薪很少有15新元，這樣的薪資水準比一些商家高出一倍多，直誇老闆很佛心。有些人則認為，現在通膨這麼嚴重，餐飲業本來就該提升薪資，才能吸引到足夠的人力投入。
不過，也有人猜測，這些薪水應該是看得到吃不到，很有可能是該職位薪水的頂標，一般人剛入職很有可能只能領到最低工資，可能會比徵人啟事上面的金額低個1000新元（約23000台幣）。
當地媒體實地走訪太二在JEM的餐廳詢問，分店儲備幹部證實，徵人啟事上的月薪是入職就能領到的金額，完全沒有灌水。他表示，公司的薪水在去年12月調高300新元（約7000台幣），確實吸引不少人前來應徵。
事實上，新加坡不僅是太二酸菜魚，還有不少餐飲業也開出高薪聘請員工，吸引了不少馬來西亞人寧可背井離鄉也要赴新加坡打工，爭取「月入過萬」的薪資。尤其是居住在柔佛新山的馬來西亞人，新加坡與新山僅一橋之隔，但薪水卻是大馬的2、3倍。因此不少住在柔佛的大馬人寧可每天通勤到新加坡工作賺錢，過著新加坡、新山兩頭跑的生活。