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新加坡連鎖餐廳祭出高薪　洗碗工服務生月薪7萬還包三餐

▲中國連鎖餐廳太二酸菜魚在新加坡的分店祭出高薪徵人。（圖／翻攝自老虎社區論壇）
▲中國連鎖餐廳太二酸菜魚在新加坡的分店祭出高薪徵人。（圖／翻攝自老虎社區論壇）

國際中心楊雅婷／綜合報導

中國川菜品牌太二酸菜魚近來的徵人啟事引發熱議，該餐廳祭出高薪，以4350新元（約10萬台幣）月薪招聘店長，洗碗工和服務生月薪高達3250新元（約7萬台幣）還包三餐，不少人看了表示想要馬上去應徵。

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創辦於2015年、坐擁458家分店的太二酸菜魚，2021年赴新加坡展店後大受歡迎，經常大排長龍，目前在新加坡已有星耀樟宜、裕廊東JEM購物中心和新達城購物中心等三家分店。

▲太二酸菜魚在新加坡相當受歡迎。（圖／翻攝自老虎社區論壇）
▲太二酸菜魚在新加坡相當受歡迎。（圖／翻攝自老虎社區論壇）
近期太二JEM分店發佈徵人啟事，薪水之高冠於新加坡其他連鎖餐廳，在網上引發熱議根據這則徵人啟事內容，目前缺人的職位包括店長、廚房經理、服務人員和洗碗工等。其中，店長的月薪為4350新元、廚房經理為3750新元（約85000台幣）、服務生和洗碗工則是3250新元月薪，打工的兼職人員時薪高達15新元（約340台幣），更棒的是，餐館提供員工餐和全勤獎金，無論是薪水還是福利都相當具有吸引力。

網友表示，新加坡連鎖餐飲店的兼職人員時薪很少有15新元，這樣的薪資水準比一些商家高出一倍多，直誇老闆很佛心。有些人則認為，現在通膨這麼嚴重，餐飲業本來就該提升薪資，才能吸引到足夠的人力投入。

不過，也有人猜測，這些薪水應該是看得到吃不到，很有可能是該職位薪水的頂標，一般人剛入職很有可能只能領到最低工資，可能會比徵人啟事上面的金額低個1000新元（約23000台幣）。

當地媒體實地走訪太二在JEM的餐廳詢問，分店儲備幹部證實，徵人啟事上的月薪是入職就能領到的金額，完全沒有灌水。他表示，公司的薪水在去年12月調高300新元（約7000台幣），確實吸引不少人前來應徵。

事實上，新加坡不僅是太二酸菜魚，還有不少餐飲業也開出高薪聘請員工，吸引了不少馬來西亞人寧可背井離鄉也要赴新加坡打工，爭取「月入過萬」的薪資。尤其是居住在柔佛新山的馬來西亞人，新加坡與新山僅一橋之隔，但薪水卻是大馬的2、3倍。因此不少住在柔佛的大馬人寧可每天通勤到新加坡工作賺錢，過著新加坡、新山兩頭跑的生活。

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