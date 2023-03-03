缺蛋潮雪上加霜！嘉義爆禽流感 3.7萬隻蛋雞遭撲殺
動植物防疫檢疫局昨（2）日表示，家畜衛生試驗所通知，嘉義縣六腳鄉1蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行3萬6766隻24至125週齡蛋雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。
記者許若茵／台北報導
據統計，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計26例，包含陸禽24場、鵝2場。根據農委會雞蛋產銷資訊，本周產蛋隻數約3079萬隻，比上週下滑約22萬隻，雞蛋每日生產量維持在11.2萬箱。
防檢局指出，近兩日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣較冷，日夜溫差大，請養禽場業者加強飼養管理，尤其是適時開啟禽舍保溫與通風設備，以減少禽隻緊迫。
防檢局提醒，業者應同時維持防鳥設施正常運作，落實場區門禁管制，人員、車輛如含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等、運輸載具含運輸籠、蛋箱及蛋盤等及器具進出也應澈底消毒，人員進出不同禽舍也須更換乾淨工作衣鞋，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局呼籲，請業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償，且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。