艾成離世8個月「全家族來台」！王瞳又哭又笑：你沒離開
男星艾成去年8月墜樓身亡，遺孀王瞳即使悲痛，仍堅強地面對生活，而艾成的骨灰並未回到馬來西亞，而是選擇長眠於台灣，王瞳昨（2）日PO出和艾成全家族的合照，家人們都一起到三峽的墓園緬懷艾成，王瞳也分享當天心情是又哭又笑，忍不住在臉書上對亡夫訴說思念之情：「你真的沒有離開過！」
記者賴禹妡/台北報導
王瞳昨日在臉書曬出照片，只見艾成全家族都從馬來西亞到台灣，並前往三峽的墓園緬懷艾成，包含乾媽、小阿姨、乾媽兒子等，此外還有艾成恩師黃國倫同行，王瞳也曬出一行人合照，大夥比出王瞳與艾成的愛情招牌手勢「7」。
王瞳在貼文處對艾成說道：「你真的沒有離開過，講到你還是會笑出來，我還是能模仿你的搞笑模樣，但笑著笑著，就哭了，好想你啊！又哭又笑的一天」，文末也不忘感謝黃國倫此趟陪伴。黃國倫則留言回應「成成存在感太強了⋯還讓不讓人活啊！瞳瞳要快樂的活著，偶爾哭一下就好！因為成成在天上一定很快樂啊！不可以輸他」。
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