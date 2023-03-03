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丟輪胎遭拒怒砸清潔員！車行老闆捧鮮花　登門致歉撲空

▲丟輪胎的車行老闆，2日下午帶著鮮花束和禮盒，前往清潔隊要和當事人道歉。（圖／翻攝自臉書直播）
▲丟輪胎的車行老闆，2日下午帶著鮮花束和禮盒，前往清潔隊要和當事人道歉。（圖／翻攝自臉書直播）

記者林莞茜／台北報導

新北市新莊區一名車行老闆，日前因丟廢棄輪胎遭拒絕，憤而對著環保局人員狂飆，還不顧規定向車內砸輪胎，讓網友群起肉搜、刷負評，眼看事件延燒，該車行老闆為了滅火，不只立刻錄製影片發布道歉聲明，還帶著花束和禮盒，要到清潔隊致歉，昨（2）日下午還全程透過直播方式要展現在社會大眾看，只是碰巧當事人休假不在，讓他的登門道歉撲了空。

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事件源於環保局垃圾車日前行經新莊區時，一名車行老闆拿著好幾綑廢棄輪胎準備要丟棄，但環保人員告知他「一天只收兩捆」，不料男子卻當場暴怒狂飆「誰規定的？」，還執意「我們就是丟三捆」、狂喊「莫名奇妙」，甚至質疑「我為什麼每次都三捆為什麼到你就兩綑」，最後更是直接將手中的輪胎「往車內砸」就直接轉頭離開。

▲新北市新莊區一名車行老闆，執意要丟超過規定數量的輪胎，與清潔人員發生衝突（圖／翻攝自記者爆料網）
▲新北市新莊區一名車行老闆，執意要丟超過規定數量的輪胎，與清潔人員發生衝突。（圖／翻攝自記者爆料網）

事發當下影片隨即流出，網友見狀紛紛開始肉搜，並在找到車行老闆經營的粉絲專頁後，群起砲轟刷負評，車行老闆眼見遭炎上，趕緊發出道歉聲明以及長達3分鐘的道歉影片「本人非常懊悔自己情緒控管不良，非常對不起」，並稱會和對方聯繫、誠摯道歉。


▲丟輪胎的車行老闆，2日下午前往清潔隊道歉。（圖／翻攝自臉書直播）
▲丟輪胎的車行老闆，2日下午前往清潔隊道歉。（圖／翻攝自業者臉書直播）
沒想到，昨日下午3時許，該名車行老闆在臉書開啟直播，只見他手捧著1束鮮花，還帶著滴雞精禮盒，貌似是站在清潔隊辦公室門口外，只是當事人剛好休假不在隊上，同事幫忙打電話也沒人接聽，車行老闆只好下次再次登門拜訪，就是要把誠意直接交給對方。

只是面對老闆的大動作致歉，網友還是不領情，留言表示「早知如此何必當初？」、「為什麼不是自己來 還要人陪喔？」、「作秀讓大家同情嗎？」、「會拿花起來丟嗎」、「看起來好像做錯事的國中生」，也有網友吐槽「這是求婚現場直播嗎？」。


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