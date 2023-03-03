今日廣場》李國華／國民黨不要再當藏鏡人小弟

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筆者身為資深藍營支持者，每一次選舉，從里長到總統，都很努力的幫國民黨拉票，但也在台南這個綠到出汁的地方，遭到綠營支持者的訕笑。對手的訕笑，還只是小事，堂堂百年大黨國民黨，搞到像是別人小弟一樣，才是筆者最痛心的。
台南人都知道，國民黨因為綠大於藍的基本盤，往往會和綠營裡面的反對派，以及無黨籍議員共同合作，成為「反綠大聯盟」，共同抵抗綠色威權。照理說，國民黨應該是反綠大聯盟的共主，可是請問，國民黨有拿下議長寶座嗎？有翻轉台南藍天再現嗎？都沒有！每一次的合作，都只是成就了對方，自己搞得一鼻子灰，甚至還變成綠營側翼的側翼，讓綠營反對派得利。
就像這次正副議長的選舉，天知地知獨眼龍也知，國民黨只要團結、有骨氣，拉攏綠營反對派，是很有機會裂解綠營，為2024總統大選打下良好基礎。但結果卻是重演歷史，整碗牛肉湯都被別人捧走，自己連資源回收都沒份。
現在檢方起訴了，國民黨劍指賴清德，這個方向不能說錯，但國民黨有沒有提出自己的正副議長人選？有沒有提供台南市民一個更好的可能？如果只是要民進黨下台，什麼都沒有改變，那麼最後不就是繼續重演歷史，讓藏鏡人得利？這樣的國民黨，實在是傷透支持者的心。
民進黨因為執政失去民心，很有可能輸掉總統大選，但如果台南的國民黨還是這麼不爭氣，當藏鏡人的小弟，那麼善於操弄民粹的民進黨，還是很有機會從台南站穩腳步，搞過去的南票北補老招，讓民進黨繼續執政，到時候，這些只想依附在藏鏡人底下的國民黨，就是真正的戰犯！
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