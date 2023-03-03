依依「上酒吧慘被吃豆腐」！納豆怒衝要報仇 下場超尷尬
藝人納豆（林郁智）與「國光女神」女友陳依依交往多年感情穩定，去年開刀時女友對他不離不棄，更扛起經濟重擔，細心照顧他。近日依依在節目上透露，由於倉鼠系女孩形象比較嬌弱，出門在外其實經常被欺負，更爆出某次她到酒吧被吃豆腐，納豆當時還氣得衝上前幫她討公道，結果卻超尷尬。
記者郭佩蓉/綜合報導
身高僅有153公分的依依近日在節目《今晚開讚吧》表示自己上酒吧很容易被吃豆腐，很多男生喝完酒就會藉機摟抱、摸來摸去，就算她很認真的拒絕，「真的不要，拜託，不舒服」，還經常被無視，讓她非常無奈。
某次納豆也在場，依依直接和納豆抱怨：「我剛剛被那一桌吃豆腐。」納豆聽完很生氣，馬上衝過去要替她出氣討公道，可是同樣身為「倉鼠系」的納豆，不僅沒報仇成功，反而還被那桌的女生吃豆腐，最後小倆口只能待在角落委屈地抱抱自己，依依也開玩笑直呼：「我們兩個很可憐，怎麼辦，大家都吃我們豆腐啊！」讓全場來賓笑翻。
※【NOWnews 今日新聞
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