疫後旅遊型態改變！泰國業者發現 自由行中國遊客數量增
泰國自邊境解封後，湧入大批國際遊客，觀光產業急速回溫，相當振奮當地業者的士氣。但有個特別的現象值得關注，泰國旅遊企業協會（ATTA）主席表示，由於缺乏航班，目前赴泰國旅遊的中國團客數量出人意料地少，大多數赴泰的中國人都是自由行，沒有請導遊或參加旅行團，跟過去中客的旅遊生態相當不同。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據了解，目前出國旅行的中國遊客大多選擇自由行，部份旅遊業者認為，這些中國遊客的自主意識極高，非常清楚自己在做什麼，也不想盲目跟隨導遊，和以往的團客大為不同。
泰國旅遊企業協會主席還表示，目前赴泰的中國遊客數量仍不容樂觀，但自今年年初以來一直在持續回升。2021-2022年間，中國遊客無法出國旅遊，泰國驟失主要市場。與那時相比，情況已明顯好轉。
據泰國媒體報道，未來如果航班數量逐漸恢復正常，能夠滿足遊客需求，赴泰的中國旅遊團將會增加，但從目前的情況來看，潑水節期間中國遊客的客房預訂量並未顯著回升。
泰國民航局（CAAT）主席表示，已經授權1910架中國航班赴泰，其中970架航班計劃於3月抵達，期待中客數量增加後，泰國能夠迎來新一波旅遊熱潮。