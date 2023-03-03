SBL／「一字馬」干擾罰球紅到國外 前雲豹洋將IG也回文
日前夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員因在球場露底褲、拍屁股，干擾林書豪罰球引起外界熱議。而近日在SBL比賽中又有爭議出現，在台啤球員蘇柏彰罰球時，LuxyGirls啦啦隊員穿粉色丁字褲在場邊做出「一字馬」動作，也再度引起討論。而相關影片和報導甚至紅到國外去，連國外都有球迷分享，而其中驚見前桃園雲豹洋將「小蟲」威廉斯(Troy Williams)的回覆。
運動中心/綜合報導
在2月26日SBL彰化柏力力對上台灣啤酒的比賽中，蘇柏彰正要罰球時，LuxyGirls的兩位啦啦隊員突然露出粉色丁字褲，並背對球員做出「一字馬」動作，臀部上下狂擺，干擾對方罰球。
LuxyGirls昨天在IG上用一系列限動回覆此事件，直言「球隊真的沒在管的！」甚至指出其中一位在球場上背對球員做出一字馬的啦啦隊員就是球隊經理本人，半開玩笑地回應：「勸你們少管閒事！」
近期自媒體sleepersallday在IG上分享該則影片，並且配文寫道：「台灣籃球很狂野」。而威廉斯則在下回文：「我在那打過球，但這是我第一次看到。」
威廉斯之前是雲豹洋將，但球隊由於戰力考量將其註銷，由於現有規章限制，他本季無法再為台灣職籃其他球隊效力。因此，近期他也已經轉戰菲律賓PBA職籃的黑水菁英隊另尋發展。