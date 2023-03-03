大學志願怎麼填？台大推適配系統、幫考生找適合系組

我是廣告 請繼續往下閱讀
基於這樣的認知，適性協會建議學生及家長，要先從孩子的夢想及過去的高峰經驗著手，找到自我期許與有成就感的方向，再配合多元智能的評估，找到興趣與能力都可以勝任的選項。適性協會並呼籲，家長要尊重孩子的選擇，孩子也要體念父母的關心與期待，親子共商適性求學之路。
台大USR計畫適性揚才行動方案團隊經過2年的時間，發展了一套具有信效度的多元智能選系適配線上系統。計畫共同主持人、台大師培中心教授王秀槐表示，適配系統的問卷經過多次諮詢會議討論後擬定，共有8大智能，語文、數學、自然、音樂、動覺、空間、內省、人際，每個智能有6題，共48題，如「我能了解別人的談話內容，並掌握其言談的重點」、「我能了解別人的談話內容，並掌握其言談的重點」等。
王秀槐說明，這份問卷先請台大各系組教授填寫，針對該系組學生所需具備智能，做出各系組智能雷達圖；再邀請台大各系組學生填答同一份問卷，將學生的智能雷達圖與系組需求的優勢智能雷達圖比對，以確
定系組適配度（經統計達65%）；之後邀請國高中生試填，驗證系統效度，經過這個嚴謹的程序，完成適配系統的開發。
王秀槐舉例，像醫學系最重視數學能力，其次是語文；法律系則最重語文能力、其次是數學能力；戲劇系最重視語文能力，其次是動覺能力，但3個系都相當重視內省與人際能力。
王秀槐表示，學生在填寫問卷後，可以看到自己的多元智能分布雷達圖，經過與系組的雷達圖比對後，系統即列出政治系公共行政組、歷史學系、人類學系為「較適配系組」，生命科學系、財務金融學系等9個系組為「次適配系組」，學生即可再進一步了解系組的質性需求，經由系統提供的連結到各系組的網頁認識系組狀況，再配合自己的興趣與熱情，找到適合的志
願。
王秀槐說，這個信效度良好的免費線上多元智能測評，可以提供高中生自我探索，了解自己的多元智能，雖然該系統以台大系組為基礎，提供系組適配建議，但基於相同系組領域所需的人才特質具有一定的共同性，相信台大的適配資料也有一定程度的跨校適用性。
王立昇表示，目前該系統以台大系組為基礎，沒涵蓋到某些系組，若系統好用，會建議教育部從國家教育觀點，歸廣到全國大學。
松山高中家長陳國祚認為，孩子自己填系統時，可能有偏見，建議師長從旁協助；目前升學制度，只能填6個志願，對於孩子選喜歡、適合的系組非常不利，若沒有限制，孩子就可以都填喜歡、適合的，不用怕落榜。
但台大心理系學生程鈺翔說，該系統為自評、自測學生自我探索使用，不建議師長陪同，會受家長期待、社會壓力影響，反而無法反映自己的喜好與能力；另外他認為內省能力很重要，會影響該系統是否能做出正確評估，但內省卻非高中以前教育的重點，最後他提到，學校不是沒辦法給學生「適性教育」，而是不知道學生「適什麼性」。
王秀槐說，學生在選系組時，難免會受社會期待、職場工作趨勢、父母要求等，有所影響，才會導致許多孩子進入大學，非常茫然、讀不下去，建議在選擇系組時以特質興趣為基礎，若考量家庭期待、社會趨勢，可以再往外拓展一些，如喜歡藝術、美術，可以參考多媒體、連結資訊科技相關的系組。
另外，現在大學端也與時俱進，採用「未來大學」概念，讓學生修課更加彈性，如輔系、雙主修、學程等，甚至可以A系進來、B系畢業，甚至台大學生在大學生涯，可以選修領域專長，最後取得校學士學位（會標註專長），打開學系藩籬，讓孩子到大學端還能繼續探索，有更多自由與彈性。