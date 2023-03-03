唐玲患胃癌4期！「打針抗癌」無奈自省：為何會得癌症
女星唐玲曾演出《世間情》、《甘味人生》等本土劇，47歲的她在2019年罹患胃癌4期，現在仍在積極抗癌當中，唐玲昨（2）晚發文透露，她在打針時一邊反省自己「我為什麼會得癌症呢？」最終歸咎於4個原因，忍不住感嘆「沒有真正的好好的愛過自己」，讓大批網友看了十分心疼，紛紛留言替她加油打氣。
記者賴禹妡/台北報導
唐玲昨日在臉書發文，她透露近期在做輔助治療，在打針時邊反省自己「我為什麼會得癌症呢？」之後悟出解答，「其實，就是沒有真正的好好的愛過自己」，唐玲表示之前在外奮鬥多年，幾乎都沒吃過早餐，一日三餐也不規律，「經常吃一些外賣，然後還有一些垃圾食品」。
唐玲指出，因為過去一個人闖蕩演藝圈，身邊沒有家人，當時正值創業時期，也沒有時間在乎自己，更擠不出時間做飯，才會因此把身體操壞，如今罹患癌症才開始注重身體健康，她也反問大家：「你有因為什麼事情忘記吃飯呢？」
貼文曝光後，網友紛紛留言替唐玲打氣，「加油，妳可以戰勝病魔的，重新好好愛自己」、「加油！保持心情愉快最重要」、「至少妳有不離不棄的忠心粉絲，要好好照顧身體喔」、「好好愛自己，調整自己生活，讓身體更健康」、「姐姐要好好照顧自己喔」、「現在最重要的是要好好休息，努力的吃，把身體顧好，把體力養好，這樣才能戰勝癌細胞」。