經典賽／美媒點評6支投手最深球隊　日本最深獨缺A組球隊

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日前美國媒體「FOX體育」就對本屆賽事的各隊投手輪值作出點評，選出輪值最好的6支球隊，中華隊所屬的A組，竟然沒有任何一隊上榜，上榜的球隊有B組的日本，C組的美國與墨西哥，D組的多明尼加、委內瑞拉以及波多黎各。
身為上屆賽事「衛冕軍」的美國隊，雖然Clayton Kershaw、Logan Webb與Nestor Cortes三位投手大將陸續因故退賽，但生涯首次參加經典賽的41歲聖路易紅雀老將Adam Wainwright將率領本屆賽事美國隊的輪值，與他的隊友Miles Mikolas與Brady Singer、Merrill Kelly、Kyle Freeland、Lance Lynn和Nick Martinez等先發投手組成輪值，若能闖進冠軍賽，有可能7場比賽都派出不同的先發投手出賽。
日本隊則被評為擁有本屆賽事「最強大」的先發輪值，分組賽也被認為被分到「最軟」的一組，除了韓國以外的球隊都不算太有競爭力，在分組賽事可能推出的四位先發投手，分別是達比修有、大谷翔平、佐佐木朗希以及山本由伸，雖然少了千賀滉大，但仍是非常豪華的先發陣容，除了先發投手以外，後援還有戶鄉翔征、松井裕樹以及栗林良吏等強力後援投手，使得本文作者認為日本隊就算沒有達比修有與大谷翔平，投手深度都是本屆賽事最深的球隊。
D組三強多明尼加、委內瑞拉及波多黎各都有相當優質的先發輪值，多明尼加有去年的國聯賽揚強投Sandy Alcántara領軍，加上Luis Castillo、Framber Valdez、Cristian Javier、Johnny Cueto與Roansy Contreras，這組輪值依舊相當有競爭力，波多黎各則有上屆經典賽MVP-Marcus Stroman助陣，上屆代表美國參賽的他，本屆賽事轉而代表母親的祖國參賽，他將與另一位大聯盟強投Jose Berrios扛起球隊輪值，而委內瑞拉雖然歷經科羅拉多落磯隊王牌Germán Márquez辭退，但由Pablo López、Martín Pérez與Eduardo Rodriguez等投手組成的先發輪值仍十分豪華。
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