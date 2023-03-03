巷仔內／美中關係緊張、台積電又利空？回顧張忠謀神預言

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原本美方已限制出口4G產品，包括晶片與設備出口，現在擬再出重手，相關禁令再擴及到5G產品。路透社日前報導，美國商務部副部長Alan Estevez在國會聽證會上表示，美國是在前總統川普任內把華為列入實體清單，限制美企向其提供產品或專利技術，目前政府正對此一政策重新進行評估。主要是美國政府希望透過限制出貨華為，來防止敏感技術落入中國手中。
不過，此舉也讓市場擔心，美國企業反深受其害，對美國晶片製造商包括高通、英特爾帶來重要大影響，因為華為供應商主要為高通與英特爾，禁令若擴大，外界估可能影響美企營收高達上百億美元。而台積電大客戶正是高通、英特爾，會不會也間接影響到台積電？
幾乎同一時間，又傳出美國政府的晶片補助法案有「額外的規定」，就是受補助的企業，未來10年不得在中國擴張產能，且還須把超額利潤跟政府分享，消息一出讓市場傻眼，因為台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠，第一座已經上機，第二座規劃正在進行中，原本台積電美國建廠成本已經很高，若還要超額利潤分享，會不會減緩台積電擴廠的腳步或影響獲利？
不論是美國晶片與設備出貨禁令擴及到5G部分，可能間接影響台積電，或是美國晶片補助要企業分享利潤，台積電暫時都未對外做出說明，但再度印證國際政治地緣關係緊張，關鍵的半導體企業無法獨善其身，不僅美企是這樣的情況，就連台積電做為晶圓代工扛霸子，自然也成兵家必爭之地，許多決定也許不得不、也有口難言，但美中關係緊張與後疫時代確實也加速了產業鏈變化，各國建立自己的在地供應鏈已是趨勢。
世界局勢走到這一步，台積電創辦人張忠謀早就預知，不但很早就說台積電將成為兵家必爭之地，更多次表示海外設廠成本較高，也披露過美國製造的晶片成本要比台灣高出50%，這些台積電都知道，但做決策並沒有略過，因為台積電知道自己會成功歸功於與客戶一起成長，董事長劉德音也說，海外設廠主要看客戶需求，一層層利害關係下，「美國製造」成定局是自然的事。
但回顧去（2022）年8月，外界描述張忠謀與美國眾議院議長裴洛西的談話，張忠謀曾說「500億美元，好吧，是一個好的開始」指的是500億美元的晶片補助，但直指不看好「美國製造」，認為要發展自己的在地供應鏈可能不會成功，也太過天真，因為需要原物料、人才與大量的勞力，建廠以及生產晶片都要很精準，不是補助金可以涵蓋一切的。
張忠謀更直言不諱質問，「這政策究竟是推動半導體產業發展的承諾，還是美國企圖從半導體產業肥厚的全球市場中，咬下一塊肉？」對照今日美方擬「利潤分享」只能說張忠謀真的是神預言！
既然張忠謀早就預知情勢發展，台積電經營團隊也絕不可能不把國際政治地緣關係考量到公司營運上，雞蛋也不會放同一個籃子裡，除了美國設廠，在日本也有熊本廠且台積電證實考慮設置第二座，外界認為可能導入5或10奈米。至於歐洲決定落腳德國，預計為28/22成熟奈米，市場預期將成為熱門的車用晶片主力。
台積電技術領先成為全世界各國關注焦點，一舉一動都被放大檢視，當然連影響台積電的所有因子也被放大檢驗。雖然目前部分政策只是美方政府還在討論階段，詳細的內容未公開，但已攪亂一池春水。即便海外設廠可能成本偏高，但相信台積電在權衡下已精算過，且海外設廠也不必擔心失去優勢，因為建廠時間需3到5年，扶植海外廠之外只要台積電自己保持技術領先，面對未來各種逆風仍會有良好抵抗力。