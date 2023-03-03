慘遭500公斤牛踩腳！《黑之牛》李康生生喝鱉血喊：好腥
由台灣、日本、美國共同合製的電影《黑之牛》，找來金馬影帝李康生主演，他在片中飾演明治時代在山中生活的男子，透過與一頭牛的共同生活經歷，描繪出如同山水畫般的黑白影像。今（3）日舉行殺青記者會，導演蔦哲一朗、李康生及製片黃胤毓都共同出席。李康生在片中還有生喝鱉血的體驗，令他直呼：「鱉血好腥！」
記者黃雅琪/台北報導
導演蔦哲一朗與李康生首次合作，他表示在銀幕上看到李康生是比較嚴肅，但合作後發現其實很幽默，有一場拿菜刀剁「鱉」的戲碼，李康生還自己提議要喝生鱉血，但他喝下後直呼：「鱉血好腥，我一開始含著，後面才吐出來。」李康生也表示，那顆鏡頭最後拍了兩次：「因為鱉的頭會縮進去，要讓他咬著東西才順利砍掉頭，我後來有私下幫他念經。」
導演蔦哲一朗透露，自己曾經被3歲的黃牛舔乳頭；李康生在拍攝時曾被片中的「女主角」日本和牛FUKUYO重摔下牛背。李康生表示：「牠平常都走得很慢，但當下狂奔起來時速應該有6、70公里，我就摔下來，只有輕微的擦傷，但有被嚇到。」他說還有不小心被牛給踩到腳，而且牠重達500公斤，被踩倒腳皮都掉了。
《黑之牛》除了日本外，在台灣的台北、花蓮和澎湖也都有取景拍攝，導演蔦哲一朗坦言，最讓他衝擊的是澎湖的小島「東嶼坪」，製片黃胤毓表示，那是個只有15個人的島嶼，在台灣沒有甚麼知名度，也很少人會去，但當地的廢墟和景色很有片中想要呈現的「世界末日」感覺。《黑之牛》預計於2023年於國際影展亮相，2024年於台灣、日本上映。