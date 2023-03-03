閃亮亮認愛YTR男友！「私密片外流內幕」他一句話超霸氣
以「紅豆餅女神」封號走紅的YouTuber閃亮亮（改名為：蕭芷渲Iris）昨（2）日認愛YouTuber「紳士痞子」成員傑恩（JN），兩人同步在IG限時開放網友提問。有網友問傑恩「閃亮亮人怎麼樣」時，他疑似提起閃亮亮過往私密片外流一事，霸氣護愛：「大家都有過去，我也有我的過去，我不認為那是所謂的黑歷史」。
記者郭佩蓉/綜合報導
蕭芷渲昨日在IG認愛傑恩，兩人一起開問答讓網友提問，她透露兩人認識好幾年了，但忘記當初為何會認識。男友回答網友「認識這麼久怎麼還想在一起？日久生情嗎？她是怎麼樣的人」時，疑似談起閃亮亮過去私密片外流一事，「認識很久也大概知道她的為人，我討厭複雜，剛好聊了很多，個性想法也很適合，就慢慢變這樣了。」他說女友是個非常善良、可愛、單純的小女孩，為了保護他人不惜讓自己受傷，「所以每當我看到酸民自以為是的言論，都覺得她怎麼不把真相說出來，但這是她的選擇，我只能尊重她」。
傑恩接著說，每個人都有過去，包括他自己也有過去，因此他不認為那是所謂的黑歷史，「那是讓你成長的養分，未來更知道怎麼保護自己，不應該讓壞人就這樣逍遙下去，壞人總有一天會有報應的」，最後，他也稱讚女友真的很好，「就是個濫好人，為保護他人不惜犧牲自己，不然不可能我身邊所有朋友家人都喜歡她」。
兩人昨日認愛，今日凌晨便首次出國，蕭芷渲也在IG發出多個限時動態大方放閃，更甜喊：「我爸媽說他不能跟我吵架，要讓著我，我說他不會、他不敢，嘿嘿嘿！」事實上，閃亮亮先前與YouTuber「硬漢兄弟」黃包包交往時，性愛片不慎外流，受到龐大輿論壓力，甚至還有酸民曾經直言：「一定嫁不出去！」她當時雖然很崩潰，但調整好心態的她也笑回：「我未來一定嫁得掉。」並透露自己很嚮往婚姻，認為要先「自愛」別人才會愛你，如今大方認愛男友，也受到大批粉絲祝福。