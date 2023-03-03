不敢相信！林柏宏自爆狂收「同志粉絲私訊」：很有成就感
程偉豪導演力作《關於我和鬼變成家人的那件事》，集結兩大男神許光漢、林柏宏聯合主演，全台票房飆破新台幣2億，創下2023最速破億的國片。片中飾演同志的林柏宏有一句「不敢相信」口頭禪，帶起觀眾模仿風氣。今（3）日林柏宏出席品牌活動時，坦言近期有收到不少陌生同志粉絲的私訊，他表示：「很多人說毛毛這個角色很有共鳴，我覺得這是我飾演毛毛最有成就感的一件事，也希望大家可以了解同志族群的經歷，他們也很希望能有像許光漢這樣情義相挺的朋友。」
記者黃雅琪/台北報導
被問到口頭禪起源，林柏宏透露：「我希望他是講國語、4個字，還要是文謅謅的語句。」他表示近期在路上也遇到很多人用「不敢相信」向他打招呼，還有朋友的小孩在學校也會說「不敢相信」，讓林柏宏不敢相信地笑說：「真的很開心能打入國、高中的市場。」另外，他表示自己前幾天有看到網友討論，「不敢相信」其實他在《火神的眼淚》中就有曾經講過：「他們都說我其實是本色演出。」
日前導演程偉豪曾透露，林柏宏在片中的口頭禪「不敢相信」，其實是本人提供的點子。林柏宏也在受訪時還原靈感來源，他表示當時在劇本上其實「不敢相信」4個字是完全空白，因為導演希望由他來填入詞彙：「我那個時候每天都在想這個口頭禪，希望能是國語，也不知道為什麼會突然想到不敢相信這4個字。」而林柏宏表示，自己想到後第一時間就問表演指導百白，對方也認可後才丟給導演程偉豪。電影《關於我和鬼變成家人的那件事》目前仍上映中。