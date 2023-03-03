看不慣台灣12件事！老外「超真實點評」　眾人認無法反駁

專訪／《黑教》蔡凡熙太暖！朱軒洋宋柏緯忍不住性幻想他

▲《黑的教育》宋柏緯（左起）、朱軒洋，坦言蔡凡熙扮女性的話可以當作「性幻想對象」。（圖／記者陳明中攝影）
▲《黑的教育》宋柏緯（左起）、朱軒洋，坦言蔡凡熙扮女性的話可以當作「性幻想對象」。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

柯震東首次執導的電影《黑的教育》，劇情描述3名高中生，在畢業當天希望做些特別的事情紀念，因而展開一整夜精采故事。本片集結3名鮮肉演員朱軒洋、蔡凡熙以及宋柏緯主演，今（3）日主要演員接受《NOWnews今日新聞》專訪，被問及3人今天如果都是女性的話，可以接受誰成為自己的「性幻想對象」，蔡凡熙私下暖男個性，高票獲選成為朱軒洋、宋柏緯的首選，笑翻全場。

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▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》。（圖／記者陳明中攝影）
▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》。（圖／記者陳明中攝影）
資深演員戴立忍在片中飾演黑道老大，面對與大前輩對戲，朱軒洋、蔡凡熙以及宋柏緯都直呼：「他氣場很強！」其中戴立忍有在現場直接殺魚料理，還是在現場直接學習再上戲。而演員們也透露，他們吃的生魚片其實是用「蒟蒻」製作而成的，但因為放在片場太久，非常難以下嚥但還是吃很多次。

被問及現實生活中有無遭到朋友背叛的經驗，蔡凡熙表示：「跟你很好的兄弟，在背後講壞話，但我也不太在意別人講我怎樣。」他說會視嚴重性決定是否繼續與對方來往；而朱軒洋則開玩笑分享，自己的地雷點是：「不要動我頭髮，因為我覺得今天的頭髮抓得不錯！」宋柏緯最在意他人謊報他的身高，把原本178公分講成177公分。

▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》，今日接受專訪暢聊拍攝心情。（圖／記者陳明中攝影）
▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》，今日接受專訪暢聊拍攝心情。（圖／記者陳明中攝影）
在片中裸上身青蛙跳的宋柏緯，他坦言：「我比較沒有想要，特別去反轉、追求肌肉的形象，接下來想要一步步把衣服穿回來。」宋柏緯透露他在片場即興演出：「突然開始叫我跳『潘若迪舞蹈』，我原本是要做伏地挺身就好。」回憶起當時拍攝過程，宋柏緯直呼：「超累的！」而脫衣服的部分他認為：「我本身不是有健身習慣的人，那時候覺得身材跟『韓吉』這種弱者、高中生有點連結，就覺得到時候他要被欺負，衣服還被脫光好像真的滿可憐的。」

由於片中有喝酒劇情，問到誰酒量最好，3人異口同聲直說：「柯震東酒量超好，沒看他醉過！」而蔡凡熙還自爆，訪問前一晚與友人喝酒到早上6點，只有小睡一下下恢復體力，就直接來上工。被同片演員張寗認證「暖男」的蔡凡熙，在片場不時的會塞暖暖包給她取暖，但蔡凡熙與朱軒洋都認證：「她喝醉了！」還透露有一場戲張寗整個人都掉出車窗，蔡凡熙緊急把她拉回來，相當驚險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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