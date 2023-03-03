專訪／《黑教》蔡凡熙太暖！朱軒洋宋柏緯忍不住性幻想他

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被問及現實生活中有無遭到朋友背叛的經驗，蔡凡熙表示：「跟你很好的兄弟，在背後講壞話，但我也不太在意別人講我怎樣。」他說會視嚴重性決定是否繼續與對方來往；而朱軒洋則開玩笑分享，自己的地雷點是：「不要動我頭髮，因為我覺得今天的頭髮抓得不錯！」宋柏緯最在意他人謊報他的身高，把原本178公分講成177公分。
在片中裸上身青蛙跳的宋柏緯，他坦言：「我比較沒有想要，特別去反轉、追求肌肉的形象，接下來想要一步步把衣服穿回來。」宋柏緯透露他在片場即興演出：「突然開始叫我跳『潘若迪舞蹈』，我原本是要做伏地挺身就好。」回憶起當時拍攝過程，宋柏緯直呼：「超累的！」而脫衣服的部分他認為：「我本身不是有健身習慣的人，那時候覺得身材跟『韓吉』這種弱者、高中生有點連結，就覺得到時候他要被欺負，衣服還被脫光好像真的滿可憐的。」
由於片中有喝酒劇情，問到誰酒量最好，3人異口同聲直說：「柯震東酒量超好，沒看他醉過！」而蔡凡熙還自爆，訪問前一晚與友人喝酒到早上6點，只有小睡一下下恢復體力，就直接來上工。被同片演員張寗認證「暖男」的蔡凡熙，在片場不時的會塞暖暖包給她取暖，但蔡凡熙與朱軒洋都認證：「她喝醉了！」還透露有一場戲張寗整個人都掉出車窗，蔡凡熙緊急把她拉回來，相當驚險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！