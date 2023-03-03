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經典賽／WBC「A組預賽」幫加油！Hami Video可免費看10場

▲2023 WBC世界棒球經典賽將於3/8正式登場，中華電信MOD、Hami Video將完整轉播47場全賽事。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023 WBC世界棒球經典賽將於3/8正式登場，中華電信MOD、Hami Video將完整轉播47場全賽事。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2023 WBC世界棒球經典賽將於3/8正式登場，中華電信MOD、Hami Video將完整轉播47場全賽事，且於本週日(5日)起搶先帶來全台獨家轉播4場官辦熱身賽，中華電信針對中華隊3/5、3/6對陣中信兄弟、富邦悍將提供獨家MOD 4K多視角、Hami Video 4D多視角等創新體驗轉播服務， MOD另加碼為3/6的2場官辦熱身賽提供獨家熱點回看功能，此外，Hami Video於3/8起限定開放WBC一台無須登入即可收視A組10場賽事。

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3/5起中華電信MOD、Hami Video搶先帶來全台獨家轉播4場官辦熱身賽，包括本週日15:00義大利vs.味全龍、19:00中華隊vs.中信兄弟；下週一(6日)15:00荷蘭vs.台鋼雄鷹、19:00中華隊vs.富邦悍將，讓客戶先睹為快。且提供獨家4K畫質，及4D多視角鏡頭觀看，可用手指自由旋轉畫面、放大縮小、慢速播放等。

▲中華電信MOD、Hami Video本週日(5日)起獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽，並為中華隊賽事提供4K、4D多視角等獨家轉播服務。(圖／官方提供)
▲中華電信MOD、Hami Video本週日(5日)起獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽，並為中華隊賽事提供4K、4D多視角等獨家轉播服務。(圖／官方提供)
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3/8起Hami Video開放免登入即可收視A組10場賽事，邀請國人一起為中華隊加油，中華電信MOD、Hami Video完整轉播47場棒球經典賽全賽事，Hami Video亦為本次WBC世界棒球經典賽獨家播出的新媒體平台，Hami Video於3/8起限定開放WBC一台無須登入即可收視A組10場賽事，觀賞路徑MOD：首頁 > 經典賽 或 快速鍵999，Hami Video：首頁 > WBC經典賽。



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