未成年女偶像4年被侵犯200次！老闆威脅：不聽話就沒C位

林襄曬東京美照！甜穿「洋娃娃裝」萌翻　日網狂刷卡哇伊

▲林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）
▲林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）

記者賴禹妡/台北報導

女星林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲，IG粉絲數更是高達152萬，近日她飛往日本東京遊玩，並分享澀谷熱門景點「Shibuya Sky」的美景，而她穿著一身日系洋裝，席地而坐的萌樣，讓大批粉絲眼冒愛心直呼：「日系小襄超可愛！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）
▲林襄近日飛往日本東京遊玩，並分享澀谷熱門景點「Shibuya Sky」的美景。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）
林襄昨（2）日在IG上貼出美照，只見她坐在澀谷熱門景點「Shibuya Sky」上，身上穿著一襲日系洋裝，不僅露出寬寬的衣領，還有可愛澎袖，再搭配甜美微笑，簡直萌度爆表，她也在貼文處表示：「最近涉谷很紅的Shibuya Sky展望台，早上很漂亮晚上更漂亮，47樓層高、360度透明玻璃眺望整個東京，漂亮到不可思議」， 同時PO限動詢問大家：「日系洋裝有適合我嗎？」

▲（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）
▲林襄PO限動詢問大家：「日系洋裝有適合我嗎？」（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）
照片曝光後，大票粉絲被林襄的日系風格俘虜，紛紛留言狂讚，「太可愛了」、「這套也太日系好可愛」、「衣服好好看」、「日系小襄超可愛」、「好好看！但還是大幅遜色於照片裡的人」、「好日系卡哇伊捏」、「美襄配美景」，另外還有許多日本網友也陷入戀愛，用日文狂刷「卡哇伊」。 

打臉酸民！他見1幕證明「日本人超愛林襄」：還衝上熱搜

林襄學妹雪地「只穿比基尼」　一轉身學姐也害羞了

「丁字褲一字馬」挨轟干擾罰球！LuxyGirls：球隊沒在管

林萱瑜、吳婉君海邊「比基尼失蹤」！4女神排開辣翻全場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀