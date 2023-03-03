林襄曬東京美照！甜穿「洋娃娃裝」萌翻 日網狂刷卡哇伊
女星林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲，IG粉絲數更是高達152萬，近日她飛往日本東京遊玩，並分享澀谷熱門景點「Shibuya Sky」的美景，而她穿著一身日系洋裝，席地而坐的萌樣，讓大批粉絲眼冒愛心直呼：「日系小襄超可愛！」
記者賴禹妡/台北報導
林襄昨（2）日在IG上貼出美照，只見她坐在澀谷熱門景點「Shibuya Sky」上，身上穿著一襲日系洋裝，不僅露出寬寬的衣領，還有可愛澎袖，再搭配甜美微笑，簡直萌度爆表，她也在貼文處表示：「最近涉谷很紅的Shibuya Sky展望台，早上很漂亮晚上更漂亮，47樓層高、360度透明玻璃眺望整個東京，漂亮到不可思議」， 同時PO限動詢問大家：「日系洋裝有適合我嗎？」
照片曝光後，大票粉絲被林襄的日系風格俘虜，紛紛留言狂讚，「太可愛了」、「這套也太日系好可愛」、「衣服好好看」、「日系小襄超可愛」、「好好看！但還是大幅遜色於照片裡的人」、「好日系卡哇伊捏」、「美襄配美景」，另外還有許多日本網友也陷入戀愛，用日文狂刷「卡哇伊」。