CHANEL大漲價！小號經典包破30萬元 女網友崩潰來不及買
法國奢侈品牌CHANEL（香奈兒）3/2起調整歐洲、台灣及香港等地區售價，CHANEL最後歡迎的經典口蓋包（Classic Flap）小號尺寸包款最新價格已突破30萬元，漲幅達16%。CHANEL漲價消息讓粉絲大呼傻眼，還有人抱怨未能在漲價前入手，「都怪男友之前不給買」、「比炒房還誇張」。
記者徐銘穗/綜合報導
根據CHANEL網站資料，經典口蓋包（Classic Flap）迷你尺寸原價14萬1800元，新售價為16萬1300元，漲幅達14%；小號尺寸原價27萬5500元，最新售價為31萬9300元，漲幅達16%；而中號尺寸原價29萬3100元，最新售價為33萬3000元，漲幅達14%。
不少網友在PTT、Dcard上討論CHANEL此波漲價訊息，紛紛留言說「太扯了！」、「比炒房還誇張」。趕在漲價前買到心儀夢幻包款的網友們都說「兩天前買了一個包，今天漲了快兩萬」、「漲太多了～瓜張!!到底該慶幸今年剛買的兩顆包都各漲快兩萬，還是難過當初沒多買夢幻包款」。
至於還沒出手買包的網友們則氣到捶心肝，抱怨「之前還一堆人說不會漲」、「都怪男友之前不給買」，也有人認為買CHANEL包筆投資台積電還穩賺不賠。
據了解，自2019年11月至2022年底以來，CHANEL經典迷你口蓋包（Classic Flap）在美國的價格已上漲 60%，如今又迎來2023第一波漲勢。曾有奢侈品產業分析師點評CHANEL漲價操作，認為CHANEL 的漲幅遠超過競爭品牌，原因是想挑戰位於金字塔頂端的愛馬仕（HERMÈS）。