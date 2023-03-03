中職／小龍女新成員來頭不小！小珍奶曾是科技業女神

電動輔助自行車讓我恣意玩　春遊獅頭山一日雙城

▲電動輔助自行車讓我恣意玩！春遊獅頭山一日雙城。（圖／美利達提供）
▲電動輔助自行車讓我恣意玩！春遊獅頭山一日雙城。（圖／美利達提供）

運動中心/綜合報導

自從有了美利達電動輔助自行車，約騎車的朋友變多了，玩法也更不同。日前受竹苗朋友之邀，騎了獅頭山區的峨眉湖及南庄之旅。過往曾用汽車多次玩過峨眉湖周邊，走走停停匆匆來去，對這個地區沒有留下特別的印象。此次與幾位好友用單車來一趣峨眉湖南線之旅，沐浴在春天陽光，以及處處花團錦簇中。騎上電輔車來回60公里及爬升到近500公尺，全程輕鬆恣意，一點都不累，經過這一次體驗，我們再次相約五月桐花季時，再來騎獅頭山北線峨眉湖及北埔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
我們幾位好朋友特別從竹南火車站集合，從頭份走縣道124到124丙，再走台3到峨眉，這13公里的路程，除了剛開始的5公里經過市區外，後段十分好騎。其中有經過二座橋，從橋下眺望溪谷及遠山，呼吸山川原野的的新鮮空氣，讓身體被大自然擁抱，整個人就莫名的開心了起來，因為接下來就要進入電輔車最擅長的上坡路段，朋友笑著說不要甩我們太遠哦！

進入峨眉湖環湖8公里，上下起伏落差200~300公尺的高度，是有點挑戰。以往參加過一次峨眉湖自行車活動，記得全程才騎了15公里，回家累到不行，本次則輕鬆愉快，還全程可以欣賞美景。峨眉湖位於新竹縣峨眉鄉富興村與湖光村交接處，湖其實是因興建的水庫而來，環湖8公里，自行車道全長則有3公里，這次我們選擇較多自行車道來走。進入這個純樸的山中客家小鎮，牽車走上細茅埔吊橋，欣賞旖旎風光，於湖畔坐飲一杯咖啡享受美景，那種運動後的暢快真的快意無比。
 
玩完峨眉湖，接下來我們前往南庄，此段我們特別避開車多的124線改走苗19，一路收納了環山的綠意，以及在春天綻放的黃花和紅花。在路途中更發現了一個特別景點『巴巴坑道』，是一處完整保留了南庄早年礦業文化體驗館。離開巴巴坑道走124丙約9公里即抵達南庄。

苗栗南庄擁有不少特色美食跟景點，其中有一條比九份老街更窄小的南庄老街，又稱之為桂花巷，旁邊還發展出多達近二十間的特色商店，每到假日都擠的水洩不通。沿途我們從高處看田美村由紅橋點綴的聚落美景、日式風味的東村宿舍、百年郵便所、抗日紀念歷史古蹟，再到十三間、康濟吊橋(牽車)、南江社區，最後在遊客中心滿滿盛開的櫻花樹下用力拍照。在南庄吃好吃飽後，大家往回騎32公里回到竹南火車站，結束專屬我的電輔車之旅！ 

PLG／攻城獅為何選擇太樂？林冠綸：他進攻內線很強勢

NBA／勇士主帥透露Curry「接近復出」　最快下周一戰湖人

NBA／「東歐組合」終於來電！合砍82分　助獨行俠勝76人

SBL／「一字馬」干擾罰球紅到國外　前雲豹洋將IG也回文

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀