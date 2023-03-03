電動輔助自行車讓我恣意玩　春遊獅頭山一日雙城

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進入峨眉湖環湖8公里，上下起伏落差200~300公尺的高度，是有點挑戰。以往參加過一次峨眉湖自行車活動，記得全程才騎了15公里，回家累到不行，本次則輕鬆愉快，還全程可以欣賞美景。峨眉湖位於新竹縣峨眉鄉富興村與湖光村交接處，湖其實是因興建的水庫而來，環湖8公里，自行車道全長則有3公里，這次我們選擇較多自行車道來走。進入這個純樸的山中客家小鎮，牽車走上細茅埔吊橋，欣賞旖旎風光，於湖畔坐飲一杯咖啡享受美景，那種運動後的暢快真的快意無比。
玩完峨眉湖，接下來我們前往南庄，此段我們特別避開車多的124線改走苗19，一路收納了環山的綠意，以及在春天綻放的黃花和紅花。在路途中更發現了一個特別景點『巴巴坑道』，是一處完整保留了南庄早年礦業文化體驗館。離開巴巴坑道走124丙約9公里即抵達南庄。
苗栗南庄擁有不少特色美食跟景點，其中有一條比九份老街更窄小的南庄老街，又稱之為桂花巷，旁邊還發展出多達近二十間的特色商店，每到假日都擠的水洩不通。沿途我們從高處看田美村由紅橋點綴的聚落美景、日式風味的東村宿舍、百年郵便所、抗日紀念歷史古蹟，再到十三間、康濟吊橋(牽車)、南江社區，最後在遊客中心滿滿盛開的櫻花樹下用力拍照。在南庄吃好吃飽後，大家往回騎32公里回到竹南火車站，結束專屬我的電輔車之旅！