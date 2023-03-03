台積電預知2023年缺水　自建再生水系統、不與民生搶水

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南科管理局表示，竹科、中科與南科三園區合計每日供水約為55萬噸。竹科每日約18萬噸，水情燈號為正常藍燈；中科每日約14萬噸，水情燈號正常藍燈；南科每日約23萬噸，3月1日自黃燈改為橙燈（園區節水自7%變成10%），至於高雄園區為提醒綠燈。
節流部分，南科仔細抄表控管園區整體用水量外，也邀集用水大廠滾動檢討節水成效。開源部分有再生水源導入，包括導入永康及園區再生水使用，每日穩定供應0.8萬CMD再生水，而3月起安平再生水廠也加入提供，提高整體再生水供量，南科也特別提到台積電自建再生水廠有1萬噸CMD再生水。
針對再生水部分，台積電指出，透過公司全面的營運持續管理政策及風險管理系統，不認為水情會對營運有實質性影響。事實上，去年12月底南科台積電3奈米量產暨擴廠典禮後，台積電邀請記者參訪園區，其中有高層帶領參觀再生水系統時，就表示「擔心明（2023）年會缺水」，因此為因應極端氣候、用水吃緊，早就未雨綢繆展開再生水以及強化水資源的各項措施。
該高層指出，台積電預期在南科建構全台最大的半導體再生水系統，確保不會與民生搶水，目前廠區一滴水可使用3.5次。台積電希望2023年目標可產生利用的再生水量可填補缺口，並擴大供應廠區20%的用水量，估算相當於1600輛水車載水量。算算台積電南科再生水供應量可從現在每日的1萬噸，在今年內逐步增加到3.5萬噸。
至於聯電則表示，南科廠再生水使用比例增加、內部循環用水也提升，現階段不需要備水車。另一用水大戶面板產業，群創也對外表示，對台南水情事先掌握規劃，包括節水設備、永康再生水啟用、移動式水回收系統租用等，都可滿足10%節水率，目前對群創營運沒有影響。