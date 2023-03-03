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LuxyGirls啦啦隊劈腿惹議！金主李進良：會開放投票決定

▲李進良（左）回應，有關LuxyGirls劈腿干擾罰球的爭議，會尊重外界想法，開放給球迷投票決定。（圖／NOWnews資料照、Luxy Girl IG）
▲李進良（左）回應，有關LuxyGirls劈腿干擾罰球的爭議，會尊重外界想法，開放給球迷投票決定。（圖／NOWnews資料照、Luxy Girl IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

隨著台灣運動風氣崛起，啦啦隊也成為社會關注的焦點，繼PLG職籃的「Formosa Sexy」啦啦隊後，SBL的「LuxyGirls」啦啦隊近日也因為劈腿動作干擾球員罰球，再度掀起外界討論。對此，LuxyGirls的背後金主、整型名醫李進良則回應，啦啦隊尊重外界想法，未來會設計更多動作開放給球迷們投票，如果大家真的覺得動作不雅，那就不會再出現。

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據《三立新聞網》報導，李進良表示，女孩們都很專業，也都很努力想要帶動球場氣氛，可惜演者無意聽者有心，對於劈腿干擾罰球的部分，他說未來在動作尺度上會再拿捏，另外，啦啦隊也會尊重外界不同想法，將設計更多應援動作給球迷們投票，其中也包含備受爭議的劈腿，如果大家覺得不太妥當，那麼就不會再出現。

▲台灣「美式啦啦隊」LuxyGirls。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
▲李進良看準美女商機，把LuxyGirls的美式風潮帶入台灣。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
事實上，李進良去年就看準美女商機，投資500萬元重本簽下LuxyGirls啦啦隊，並計畫啦啦隊未來會跟自己的醫療團隊合作行銷，今年也首次在SBL職籃賽季亮相，預計參與共30場賽事，替彰化柏力力籃球隊加油應援。有趣的是，李進良的前妻小禎，曾在相關新聞底下留言，「妹妹們小心歐！李院長要來了！」也讓網友們笑到不行，紛紛期待LuxyGirls帶來的美式風格表演。

▲台灣「美式啦啦隊」Luxy Girl昨（27）日PO出成員Natalia在球場上「超狂劈腿」的影片，才發出不到一天的時間，已有5萬人瘋傳。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲台灣Luxy Girl成員Natalia在球場上劈腿干擾球員，掀起外界討論。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）

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