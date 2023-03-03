國道休息站年營收逼40億！清水蟬聯、蘇澳均消拔頭籌

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其他各服務區前5名營收排名依序為清水6.43億、關西4.43億、泰安4.05億、西湖3.05億、西螺2.91億，其中西湖往年均約排名第6，本次躋身第4名主因是西螺及東山服務區整修造成營業額下降。
而在各區平均客單價方面近3年持續成長，由2020年135元、2021年144元增加到2022年為153元，成長6.02%，客單價排名第1仍是一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區，客單價204元，而第2名是清水服務區196元、第3名是南投服務區177元，清水服務區網羅各式餐飲、伴手禮甚至服飾、鞋、包百貨等，滿足不同客群需求，而南投服務區鄰近觀光風景區，民眾出遊後購買伴手禮，衝高客單價。
另外觀察各服務區歷年營業額發現，關西、泰安、蘇澳及新營4處服務區在2022年營業額均創歷年新高，其中關西及泰安在2019年重新裝修後打造舒適的用餐及購物環境，提高用路人消費意願，蘇澳則是2019年底開幕後即受疫情影響，在111年暑假出遊人潮湧現創造佳績，至於新營則是受惠於鄰近的西螺整修工期長達9個月，用路人改選擇至新營休憩，並以在地美食及漢堡炸雞為餐飲加分，滿足來客需求。
國道服務區受新冠疫情影響已趨舒緩，加上近期西螺、東山、湖口、關廟、古坑等服務區重新整修，提供用路人舒適休憩的優質環境，營業情形將會穩定回升，而各服務區駕駛人休息室、淋浴間、穆斯林祈禱室等設施均恢復開放使用，增進長途行車安全與旅遊品質，未來高公局仍會朝提供更優質的服務繼續邁進，歡迎用路人善加利用。