陳南光任期屆滿請辭　政大經濟系教授朱美麗接央行副總裁

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至於央行2位副總裁，其中嚴宗大在1993年就進入央行擔任經濟研究處研究員，後任經研處長，2012年進一步升任副總裁至今，總統府在2021年12月8日也已發布總統令，任命他續任到2027年2月14日。
另一副總裁陳南光自2018年3月5日出任央行副總裁，任期將於今年3月4日屆滿。不過，3月1日楊金龍赴立法院財委會備詢時，立委問起陳南光的去留時，楊金龍僅說這是總統府的職權。如今答案揭曉，總統府今日發布總統令，任命政大經濟系兼任教授朱美麗為中央銀行副總裁，任期自今年3月5日至2028年3月4日止。
不過，當初陳南光接任央行副總裁時，剛好是在任20年的前央行總裁彭淮南退職，楊金龍接下新總裁職位，當時總統蔡英文任命陳南光接任副總裁，由於當時年紀僅53歲，又是彭淮南學弟、也是前央行副總裁及監察委員陳師孟得意門生，更是央行史上僅次於當年陳師孟、第二年輕的副總裁，因此，這樣的人事安排，也引發市場揣測是小英總統在為未來央行總裁接班人鋪路，尤其彭淮南當年接任央行總裁時也不到60歲。
不僅如此，市場更擔心的是，剛成為央行掌舵者的楊金龍 ，在陳南光接任副總裁後，將面臨更大的壓力。也確實，陳南光接任後，也未改學者作風，多次質疑央行貨幣決策，被認為是央行「鷹派」代表，甚至直接投書認為央行升息步伐應更快更猛，使央行矛盾深化，也讓楊金龍立場相當尷尬，外界都指向央行鬧內鬨，而這種事在過去彭淮南任內是不太可能容忍發生。
但面對不同聲音與批評，楊金龍態度並沒有非常強硬，還說社會上本來就有不一樣的意見，當然都可以提出，「我們要接受批評，要有雅量接受批評」，甚至曾被問到有沒有感受到被取代壓力？楊金龍也回應「不會」，他不會想到這些問題，如今陳南光未續任，相信對楊金龍來說可能也是鬆了一口氣。
至於新任央行副總裁朱美麗，其實也是學者出身，曾任政大經濟系主任、政大副校長，目前擔任經濟系兼任教授，她也曾出任央行第17屆至第19屆的理事，因此，對於央行也有一定了解，未來與總裁楊金龍會擦出什麼火花？外界也拭目以待。