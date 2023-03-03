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愛買日本感冒藥小心！吃過「驗毒恐陽性」　大品牌遭點名

▲日本藥妝店是國人旅遊的熱門購物點，但藥師提醒，許多藥物在購買和使用上都要三思。（示意圖／讀者提供）
▲日本藥妝店是國人旅遊的熱門購物點，但藥師提醒，許多藥物在購買和使用上都要三思。（示意圖／讀者提供）

記者張志浩/綜合報導

國境解封民眾迫不及待出國，又以日韓兩國最熱門，其中日本藥妝店幾乎是民眾必去的購物場所，不過藥師花逸修提醒，日本藥妝店的眼藥水、感冒藥、腸胃藥等，購買和使用上都有許多注意事項，尤其是相當熱門的大正系列感冒藥，其內含的「可待因」具有成癮性，不僅會使身體產生依賴性，還會影響兒童發育；藥師易麗珍解釋，台灣與日本大正系列最大不同就是劑量，日本因緯度較高、環境較乾，咳嗽等症狀較嚴重，因此可待因添加較多，民眾購買前一定要多方衡量利弊，不然根本像「帶著毒品回國」。

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花逸修在「小花藥師｜社區藥局筆記」中，指出日本藥妝的5大熱銷商品，使用時需警慎，其中特別點名「大正系列感冒藥」，因為日版大正中添加「Dihydrocodeine」（雙氫可待因），讓許多人認為效用大於台灣版本，但這樣的強效鎮咳成分，在台灣並未核准添加使用於綜合感冒藥中；可待因具有成癮性，且有呼吸抑制的風險，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦不可使用，毒品尿液檢測時可能會呈現陽性 ，有可能影響當兵或職業軍人，且造成負面後果後需自負責任，無法申請藥害救濟。

藥師易麗珍補充，日版大正在可待因的添加量約為8毫克，相較於台灣，一般醫療院所的止咳藥並不會添加，除非止咳情況對患者效果極為不佳，才會加入最多5毫克的可待因。易麗珍進一步說明，可待因能抑制中樞神經，所以止咳效果才會好，但日本之所以能在成藥中添加，主要是因為日本地處緯度高，乾燥的環境會讓咳嗽等症狀加劇所導致，在台灣其實不需要用到如此高風險的藥物；且除了成人會產生依賴性，導致一般藥物效用降低，12歲以下兒童服用還可能導致影響發育，在不能使用藥害救濟的情況下可說是得不償失。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲藥師提醒，日本藥妝店部分藥物和台灣國內成分不同，服用後引起的副作用是民眾購買前需全盤了解的資訊。（圖／記者張志浩攝）
除了大正系列外，花逸修也提及，「EVE系列止痛藥」中含有Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，許多人會拿來抑制頭痛，但此成分在台灣也尚未核准使用，長期服用可能會造成嗜睡，影響行車安全，過去也有患者曾出現血小板低下的不良反應，且造成負面後果後也需自負責任，無法申請藥害救濟。

其餘藥物部分，花逸修提醒，眼藥水外盒若標示「結膜炎」適用的眼藥水，雖然內含血管收縮劑成分，可幫助消除眼球的血絲，但切忌連續使用超過7天，否則可能會導致「反彈性充血」。

熱門腸胃藥「太田胃散」日版成分和台版並無太大區別，但此胃藥含強鹼碳酸氫鈉，不建議每日使用，專門整腸的Wakamoto、表飛鳴系列則是5歲以下兒童禁用。最後是合利他命系列的B群，包括「B1、B6、B12」都屬於高劑量B群，服用會輕微阻斷痛覺傳導，但會影響神經修復。提醒民眾，若從國外購入藥品，最好以個人使用為主，以免供他人使用時無心觸法。

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