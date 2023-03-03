中市警掃黑打詐緝毒　查獲幫派、詐團368人

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台中市警察局今召開記者會，中市警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，執行掃黑、打詐及緝毒三合一專案，黑道幫派及暴力分子堂口、賴以為生經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢搜索進行系統性掃蕩。共出動超過3000多人次警力，掃蕩幫派經常活動處所200多處，累計查獲13幫派、43詐騙集團共368人。
鄧學鑫指出，此次專案查扣各類毒品逾12公斤、模擬槍1枝、空氣長槍2枝、獵槍1枝、子彈9顆、非法刀械3把、鋁棒3支、木棒3支、鐵棍1支、手機21支、現金新台幣437萬餘元，還查扣犯罪集團不法所得（土地、房屋及聲請法院裁定扣押）市值1億6966萬餘元，合計逾1.7億元。
掃黑部分，市警局刑事警察大隊偵查第四隊查獲由天道盟正義會幫派分子組成詐騙集團，在桃園地區租屋做為機房，鎖定中國民眾行騙，逮捕成員、幹部及金主共15人；第二分局破獲以林姓嫌犯為首等5人之暴力討債犯罪集團，該集團以投資衍生債務糾紛，遭林姓犯嫌率眾以電擊棒電擊等方式恫嚇，並遭強逼簽立本票。
在打擊詐欺部分，刑大偵查第四隊在北屯區查獲張姓犯嫌涉犯詐欺水房案，張嫌於電子支付平臺開設帳戶，將帳戶提供給犯罪集團從事假網路拍賣詐騙，被害人因購物匯款後發現收到的商品品質粗糙或未收到商品且無法聯繫賣家始知遭詐騙，所匯款金額立即轉入第三方支付人頭帳戶內，再層層轉匯至張姓犯嫌電子支付帳戶，張嫌再於ATM將錢領出或購買虛擬貨幣進行洗錢，警方於張嫌住居所查扣現金新臺幣339萬餘元及手機、電腦平板、點鈔機等贓證物；另第二分局查獲由徐姓收簿主謀所組收簿手集團5人到案，該集團擔任「收簿手」角色，以領取1單包裹500元為代價，前往超商領取害人遭騙的存摺、提款卡及證件的包裹後，交給詐騙集團使用，1月份計領取15件包裹。
在緝毒方面，市警第六分局員警查獲第二級毒品咖啡包841包、第三級毒品愷他命1大包(毛重987公克)、贓款新臺幣93萬4300元、分裝袋3包等贓證物；另市警第一分局查獲販毒陳姓犯嫌起獲毒品咖啡包309包(含袋共重1,377公克)及愷他命139公克(分5罐及2袋裝)、販毒贓款新臺幣6,500元及手機2支等證物。另結合第三方警政壓制不法業者87件，於幫派組合圍事、投資或賴以維生之營業場所查獲毒品案件4件。