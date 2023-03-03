八旬翁發現胰尾腫瘤　達文西精準切除病灶

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保留脾臟功能 進行微創手術葉俊杰醫師考量賴伯伯年事已高，應設法保留全部脾臟有益於維護免疫系統，因此建議賴伯伯接受以達文西機器人進行高階微創手術-「胰臟尾部切除合併脾臟保留術」：先在腹部打開五個僅1公分如鑰匙孔般大小的傷口，精準切除胰臟尾部腫瘤病灶，除了出血量大幅減少，術中並保留供應脾臟的動靜脈血循環，精細縫合手術中造成的血管破孔，達到確實止血目標，由於脾臟血液供應完整保留，維持脾臟原有免疫力，生活功能不受影響。
胰臟扁扁長長，位於後腹腔，也就是在胃的後方，相對於其他器官，胰臟位置相當隱密，是人體少數兼具控管內分泌及外分泌的器官，主要功用為負責調控血糖及幫助醣類、蛋白質和脂質的消化，胰臟分為頭部、體部及尾部，頭部連接十二指腸，體部和尾部則游離於後腹腔中。
惡性胰臟瘤 轉移增風險葉俊杰醫師指出，胰臟發生病變初期，病人多半沒有症狀，如果腫瘤漸漸擴大，就會陸續出現全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸等症狀。葉俊杰醫師並進一步分析，胰臟腫瘤有很多種，除了最致命的胰臟癌外，神經內分泌瘤也是常見胰臟腫瘤之一，約有6成病例屬於初期症狀不明顯的無功能性腫瘤，往往等到腹痛或摸到硬塊才會求診，若為惡性胰臟神經內分泌瘤併發多處轉移，存活風險相對提升，過去亦有名人因此疾病不幸離世。
葉俊杰醫師強調，只要胰臟神經內分泌瘤大小超過2公分或切片檢查有癌化風險，就建議手術切除，然而，任何胰臟手術都屬困難手術，切除後還須小心關閉胰管，減少手術後嚴重胰漏出現，否則可能有危及生命的併發症發生。
達文西機器手臂 精準腹腔鏡手術一般外科主任楊宏仁醫師說明，肝臟及胰臟等器官病灶在腹部位置比較隱晦，採傳統手術可能無法處理乾淨；達文西機器手臂手術系統結合電腦與機器人技術，其實就是高階精準版的腹腔鏡微創手術，藉由3D立體視覺、靈活的機器手臂可以更精準、靈巧地操作切除、縫合、止血等手術步驟，經過1到數個1公分的腹部傷口，就能達到傳統手術精準縫合的效果。
機器人手臂可應用在腹腔、骨盆腔或胸腔內等重大手術，包含各類微創腫瘤切除以及重建修補手術，因傷口小、復原較快、減少出血、手術時間短，風險也相對大幅降低等多項優點。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56862
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