福原愛VIP包廂約會橫濱男被抓包！「恩愛看球賽」照流出
「日本桌球天后」福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，和曾被拍到有過夜情的「橫濱男」穩定交往至今，兩人2月被拍到一同現身J聯盟足球賽，熱絡地在VIP包廂內一起觀賞球賽，互動十分甜蜜，同框畫面被形容彷彿是「新婚夫妻」。
記者賴禹妡/台北報導
根據日媒《女性自身》報導，福原愛和橫濱男曾在2月19日於東京町田市的體育場現身，兩人一同觀賞町田澤維亞隊開幕戰，由於福原愛2021年獲聘擔任青森大學的客座副教授一職，而町田澤維亞隊的總教練也曾帶領過青森大學足球隊，因此兩人被招待坐進VIP包廂。
在比賽前夕，福原愛曾透露出想帶家人同行的念頭，但最後陪伴現身的還是只有橫濱男一人，而福原愛身穿足球衣，戴上黑框眼鏡認真觀賞球賽，橫濱男則將長髮紮成俐落的丸子頭，兩人在包廂看球時，還一邊熱絡地討論，畫面甜蜜得像新婚夫妻。
橫濱男雖然工作能力優秀，但2021年為了繼承家業而辭職，與福原愛感情十分穩定，無論公私都十分支持女友，還常常陪伴她出席工作飯局，福原愛也相當信任橫濱男，更將對方當成事業夥伴，家人們也和橫濱男關係親近。
事實上，福原愛在還未和江宏傑離婚時，就被爆出外遇小5歲的橫濱男，兩人還被拍到一起過夜，消息一度震撼日台，形象也跟著一落千丈，而橫濱男前妻還提交情書當證據，指控福原愛介入兩人婚姻，但目前已撤告和解，福原愛也積極在中國復出，甚至還傳出將參加《乘風破浪的姐姐》第4季。