迎接世棒經典賽　洲際棒球場優化媲美大聯盟水準

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盧秀燕表示，去年11月即開始加強優化台中洲際棒球場，大聯盟官方也監督整備，全台灣最好的棒球場已重新整修並升級，包含噴灌系統更新、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，均符合大聯盟標準，不僅保護球員也保護觀眾，讓球員可以盡情揮灑、球迷舒適享受賽事。
盧秀燕指出，明日起將有一連串活動為賽事揭幕，包括歡迎晚會、官辦熱身賽等，市府準備好了，相信大家也準備好了，歡迎大家到台中享受運動氣氛，也再次感謝MLB、WBC、中華民國棒球協會、中信球團、洲際球場營運團隊午資、悍創與各界的協助，這次是全球矚目的國際賽事，各國家代表隊都是一時之選，台灣則由在地最棒球員組成中華隊，這次籌辦讓大家看到市府主辦能力，也藉此優化場域。
MLB賽事總監Mickey Shupin表示，這次賽事相較10年前籌備更優化，場地設施都維持良好、甚至更進步，歡迎大家來台中觀賽！
運動局長李昱叡表示，此屆台中市與日本東京、美國鳳凰城、邁阿密並列主辦城市，市府相當重視經典賽，高規格落實各項籌備工作，提供國際嘉賓、球員及全國球迷優質的比賽環境，更號召全國民眾捍衛主場，MLB代表與球場營運單位已積極完善場館設施，迎接這項全球矚目的國際頂級賽事，讓中華隊與世界級勁旅盡情發揮實力、爭取佳績，一起進場為中華隊、為台灣加油。