一字馬抖臀干擾罰球不夠看！5大賤招必手軟　哈登也抓狂

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美國NBA休士頓火箭隊球星哈登（James Harden）曾在與爵士對決、第3節倒數12.5秒仍8分落後的情狀下，遭球迷用雷射筆干擾罰球，裁判隨即鳴哨暫停，不過仍讓哈登極度不悅，爆氣的哈登此役獨砍30分、5籃板外帶7助攻，終場93比91險勝爵士。聯盟賽後也對該球迷作出「禁賽」處分，一年內不得進球場觀賽。
賤招二、「飛魚」泳將炸裂
美國NCAA籃球名校亞利桑納州大主場，作客的奧勒岡州大第三節湯普森（StephenThompson）上籃被犯規，得到2次罰球的機會。奧運金牌泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）藏身籃板後方，瞬間炸裂脫到只剩一件黃色小三角泳褲，脖子掛著1串金牌，裸露近乎完美的上半身，加上身旁2尊護法，搞笑干擾罰球。最後湯普森2罰都沒進，飛魚的干擾完全奏效，這場比賽的結果，亞歷桑納州大86：68獲勝。
賤招三、搞笑接生行動劇
美國雪萊頓高中（Sheridan High School）主場球迷近日在比賽中大玩「接生梗」，他們在對手罰球時，一群人圍在一個準備要「生產」的球迷身邊，身上披著白布，還有人在下面幫忙「接生」，最後真的有個小孩蹦了出來，他們此舉也成功吸引對手的目光，導致罰球落空。
賤招四、吉祥物脫衣亂舞
去年1月NBA太陽作客暴龍主場，終場前6.5秒太陽當家球星布克（Devin Booker）罰球時，暴龍吉祥物在籃框後方脫衣服，還踢腳揮手干擾罰球，布克罰進第一球後立刻上前跟裁判抗議，隨後吉祥物被裁判移出場外。不過，由於當時受到新冠肺炎疫情影響，球迷無法進入體育館觀賽，不少球迷也揶揄布克，「全場就只有一人干擾，你也會受到影響，太遜了吧。」
賤招五、經典內褲俠
美國杜克大學有位傳奇「內褲俠」，知名絕技是穿一條內褲在後方跳舞，試圖干擾敵隊罰球，就連杜克大學傳奇教頭「K教練」都曾經譴責過這種瘋狂作法，讓人啼笑皆非。這名「內褲俠」紅到曾被ESPN專訪。