SBL／啦啦隊干擾罰球動作太超過　籃協稱會再和球隊溝通

一字馬抖臀干擾罰球不夠看！5大賤招必手軟　哈登也抓狂

▲NBA球星哈登曾在罰球時遭對方球迷用雷射筆干擾罰球。（圖／翻攝自The Fumble YouTube）
▲NBA球星哈登曾在罰球時遭對方球迷用雷射筆干擾罰球。（圖／翻攝自The Fumble YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣籃壇啦啦隊嬌娃近來屢爆爭議，P.LEAUGE+先前有夢想家啦啦隊員使出「火辣拍臀術」干擾鋼鐵人隊後衛林書豪罰球，日前SBL又有2名LuxyGirls啦啦隊員在比賽中，對著球員「一字馬」抖蜜臀干擾罰球，引爆籃球場上啦啦隊究竟干擾罰球的尺度爭議。但國內籃壇的這些狀況還算小CASE，籃球場上干擾罰球手段千奇百怪，《NOWnews今日新聞》盤點國外籃壇干擾罰球五賤招，有球迷直接用雷射筆干擾，就連NBA球星「大鬍子」哈登（James Harden）也曾受害，還有場邊直街玩起「接生梗」，甚至NCAA「藍魔鬼」杜克大學瘋狂球迷「內褲俠」，直接在隊手罰球時脫掉衣物只剩藍色內褲干擾，連杜克傳奇教頭K教練都搖頭。

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賤招一、亂射雷射筆
美國NBA休士頓火箭隊球星哈登（James Harden）曾在與爵士對決、第3節倒數12.5秒仍8分落後的情狀下，遭球迷用雷射筆干擾罰球，裁判隨即鳴哨暫停，不過仍讓哈登極度不悅，爆氣的哈登此役獨砍30分、5籃板外帶7助攻，終場93比91險勝爵士。聯盟賽後也對該球迷作出「禁賽」處分，一年內不得進球場觀賽。

▲奧運金牌泳將「飛魚」菲爾普斯也曾脫光到只剩一件黃色小三角泳褲，在場邊干擾罰球。（圖／翻攝自Pac12Network Twitter）
▲奧運金牌泳將「飛魚」菲爾普斯也曾脫光到只剩一件黃色小三角泳褲，在場邊干擾罰球。（圖／翻攝自Pac12Network Twitter）
賤招二、「飛魚」泳將炸裂
美國NCAA籃球名校亞利桑納州大主場，作客的奧勒岡州大第三節湯普森（StephenThompson）上籃被犯規，得到2次罰球的機會。奧運金牌泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）藏身籃板後方，瞬間炸裂脫到只剩一件黃色小三角泳褲，脖子掛著1串金牌，裸露近乎完美的上半身，加上身旁2尊護法，搞笑干擾罰球。最後湯普森2罰都沒進，飛魚的干擾完全奏效，這場比賽的結果，亞歷桑納州大86：68獲勝。

賤招三、搞笑接生行動劇
美國雪萊頓高中（Sheridan High School）主場球迷近日在比賽中大玩「接生梗」，他們在對手罰球時，一群人圍在一個準備要「生產」的球迷身邊，身上披著白布，還有人在下面幫忙「接生」，最後真的有個小孩蹦了出來，他們此舉也成功吸引對手的目光，導致罰球落空。


▲美國高中球迷在比賽中大玩「接生梗」。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
▲美國高中球迷在比賽中大玩「接生梗」。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
▲恭喜一舉得男(誤)。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
▲恭喜一舉得男(誤)。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
▲如此浮誇的「接生」還真吸引對手的目光，導致罰球落空。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
▲如此浮誇的「接生」還真吸引對手的目光，導致罰球落空。（圖／翻攝自Storied Rivals Sports Media, LLC YouTube）
賤招四、吉祥物脫衣亂舞
去年1月NBA太陽作客暴龍主場，終場前6.5秒太陽當家球星布克（Devin Booker）罰球時，暴龍吉祥物在籃框後方脫衣服，還踢腳揮手干擾罰球，布克罰進第一球後立刻上前跟裁判抗議，隨後吉祥物被裁判移出場外。不過，由於當時受到新冠肺炎疫情影響，球迷無法進入體育館觀賽，不少球迷也揶揄布克，「全場就只有一人干擾，你也會受到影響，太遜了吧。」

賤招五、經典內褲俠
美國杜克大學有位傳奇「內褲俠」，知名絕技是穿一條內褲在後方跳舞，試圖干擾敵隊罰球，就連杜克大學傳奇教頭「K教練」都曾經譴責過這種瘋狂作法，讓人啼笑皆非。這名「內褲俠」紅到曾被ESPN專訪。

▲講到籃壇干擾罰球賤招，怎麼漏了杜克大學傳奇「內褲俠」。（圖／翻攝自shewitt316 YouTube）
▲講到籃壇干擾罰球賤招，怎麼漏了杜克大學傳奇「內褲俠」。（圖／翻攝自shewitt316 YouTube）

 

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