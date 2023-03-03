孫安佐辣女友不愛腹肌？他親揭「真相」喊：我還得再努力
藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐近來健身有成，去年為了比賽將體重從75公斤降至69公斤，體脂僅6％，在WNBF國際自然健美邀請公開賽奪下青少年組第4名的好成績，當時他除了在IG寫得獎感言，也公開火辣女友「麻姬兔」，感謝對方的陪伴。只是女友似乎不愛身材精壯的他，對此，他也在IG還原真相。
記者郭佩蓉/綜合報導
孫安佐昨（2）日更新IG限時動態，PO出一張與友人對鏡自拍的合照，只見他裸著上身，露出精壯身材、結實腹肌，似乎非常滿意訓練成果，但他卻透露女友不滿意，「有關我女朋友喜歡什麼時期的身材，體重80公斤以上，不能有腹肌」，讓他不禁笑說：「我還得再努力吃呢」。
還有網友說：「因為你女友而認識你，只想跟你說，我真的覺得你打生存的樣子超帥！」孫安佐也回應：「謝謝，我似乎只有健身跟練槍的時候比較帥，平常的我，你還是不要知道比較好。」並附上三個笑到哭的表情符號。
事實上，孫安佐與女友感情十分穩定，去年11月才帶女友與家人見面吃飯，狄鶯也非常喜歡兒子女友，甚至叫她「媳婦」。根據《TVBS新聞網》報導，孫安佐先前受訪時曾表示自己未來有再出國的打算，但出國勢必與女友遠距離，他也坦言：「應該不OK吧，再說啦，現在很不錯就對了。」非常愛護女友的他也表示，現在就盡量別讓女友曝光，「我站在鏡頭前面就好了，還是要給她一點隱私比較好，普通護愛，我覺得還沒有到霸氣，我就做我能做到的事」。