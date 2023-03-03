LuxyGirls劈腿被罵！女神梓梓力挺嗆酸民：不要囉哩八嗦
SBL籃球聯賽的啦啦隊LuxyGirls，日前因為在球場上劈腿干擾球員罰球，造成外界討論與爭議，不過LuxyGirls的心情不受影響，更霸氣反擊要大家少管閒事，結果啦啦隊女神梓梓也以過來人的身分，在IG上留言力挺LuxyGirls，並怒嗆酸民：「真的是不要囉哩八嗦欸！」
記者詹鎰睿/綜合報導
在LuxyGirls的劈腿事件發生後，人氣成員Clara就在IG上以幽默的方式PO文嘲諷：「聽說高衩丁字褲讓人看不過去，那我來讓你們多看一點！」並曬出火辣的啦啦隊高衩服裝，站在球場上展現自己性感的一面，接著下一張才以扶著腰的搞笑模樣表示：「啊凹來凹去也是很辛苦的捏，醫藥費有人要贊助？」
貼文迅速獲得網友們支持，「辣起來～酸民就是愛看又愛嫌」、「你們真的好可愛哈哈哈」、「辛苦了，凹的很漂亮」、「真的是超美的，支持你們。」結果也釣出啦啦隊女神梓梓留言，「真的是不要囉哩八嗦欸！」替同樣身陷風波的LuxyGirls發聲，怒嗆酸民。
事實上，早在LuxyGirls之前，梓梓隸屬的「Formosa Sexy」啦啦隊，上個月也同樣因為干擾罰球的動作太超過，飽受球迷網友們批評，甚至人身攻擊，當時身為隊長的梓梓就表示，女孩們只是想盡力干擾為球隊守住勝利，她承諾未來會做出更明確的規範給女孩，「謝謝大家的批評指教，也抱歉給部分球迷不好的觀感，未來我們會更努力。」