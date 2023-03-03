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MixerBox全球首款繁中版AI聊天瀏覽器　三項重大升級

▲全球首款繁體中文版的AI聊天機器人「MixerBox ChatAI」，今（3）日再度釋出三項重磅功能更新。(圖／記者周淑萍攝)
▲全球首款繁體中文版的AI聊天機器人「MixerBox ChatAI」，今（3）日再度釋出三項重磅功能更新。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

ChatGPT引爆AI聊天機器人大戰，想體驗卻對英文介面感到陌生，或是微軟的Bing一直在等候名單中排不進去，其實MixerBox團隊已經推出 《MixerBox ChatAI》App為全球首款繁體中文化的「AI 聊天」瀏覽器，一上架就成為台灣App Store下載排行冠軍，今(3)日再推三項新功能，包含：ChatGPT 同款模型、連續聊天，以及語音發聲等重大功能更新，讓台灣用戶也能搶先世界使用AI聊天機器人。《NOWnews今日新聞》於第一時間體驗，不同於上一版本單一對話，更新後，可以連續對談，系統會自動判別上下文提供最佳的答覆，便利性更高，很有可能將改寫未來搜尋的方式。

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總部位於矽谷、研發團隊設在台灣的 Super-Apps 平台 MixerBox，上月搶先全球釋出世界第一款繁體中文的 AI 聊天瀏覽器「MixerBox ChatAI」測試版，搭載 AI 聊天機器人技術，可以與用戶進行人工智慧對話並同時完成網路搜尋，獲得台灣用戶熱烈歡迎，2月23日就衝上 App Store 台灣下載排行冠軍。

MixerBox 表示，在開發團隊迅速投入下，本次「MixerBox ChatAI」測試版在不到一個月內就火速升級，且升級內容仍相當豐富，同時推出包含「ChatGPT 同款模型」、「連續聊天」，以及「語音發聲」等三項重大功能更新。

📍ChatGPT 同款模型：新版 ChatAI 使用與聊天機器人 ChatGPT 完全相同、並且也是目前世界最新版本的 AI 模型「gpt-3.5-turbo」，此模型由 OpenAI 官方於 3 月初才首度正式釋出，目前開發人員推薦最優化、也最穩定的 AI 語言模型。只要使用ChatAI ，就能得到與 ChatGPT 完全相同品質的 AI 回答。

📍連續聊天：新版 ChatAI 也開放「連續聊天」功能，用戶可以在同次對話中連續與 AI 進行問答，AI 都能記住用戶的前後文並給出答案。

📍語音發聲：用戶只要按下網頁右側的喇叭圖示，就可語音播放出 AI 生成的回答，這將讓用戶能夠在更多不同情境下、更方便地使用 ChatAI 瀏覽器。

▲MixerBox ChatAI，功能更新。(圖／記者周淑萍攝)
▲實際體驗，目前MixerBox ChatAI新功能，更新後可以直接進行對話，AI能自動判別上下文回答。(圖／記者周淑萍攝)

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