4億飯票跑了！陳偉霆愛巢不見何穗　被爆地下戀分手

AcQUA源少年「演唱會來賓」曝光！驚喜合體FEniX

▲AcQUA源少年即將於3/25、3/26在信義劇場Legacy MAX舉辦出道後的首次專場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）
▲AcQUA源少年即將於3/25、3/26在信義劇場Legacy MAX舉辦出道後的首次專場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

「超能量青春男團」AcQUA源少年即將於3/25、3/26在信義劇場Legacy MAX舉辦出道後的首次專場演唱會「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，團員們非常珍惜這個機會出道後的首次專場演唱會，目前全員投入最後演唱會備戰階段，絲毫不敢鬆懈！選秀節目出道後，從這個原點一路出發，不斷地用心耕耘、蛻變成更好的模樣，現在就站在最初的夢裡，仰望著這個重要的舞台，達成了他們重要的一個里程碑，每位成員都非常珍惜這個機會，更加投入在這個舞台，卯足全力積極健身、練唱練舞。懷抱著初心，凝聽著最初的聲音、節奏、心跳聲，反覆練習精進舞蹈、歌唱實力，期待帶給觀眾們近距離感受最純粹、青春的律動，觸動到彼此心底的頻率。透露除了精心安排曲目，最驚喜的是3/25、3/26分別邀請了音樂圈的好友派偉俊、FEniX擔任演唱會特別嘉賓，期待雙方藉由這個合作舞台，激盪出不同的音樂火花。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AcQUA源少年演唱會嘉賓邀請FEnix（上）、派偉俊（下）。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼AcQUA源少年演唱會嘉賓邀請《原子少年》男團FEnix（上）、派偉俊（下）。（圖／寬宏藝術提供）
▲AcQUA源少年演唱會嘉賓邀請FEnix、派偉俊。（圖／寬宏藝術提供）
 
AcQUA源少年的隊長黃莑茗與演唱會嘉賓派偉俊是城市科大流行音樂系大學同學，黃莑茗開心表示：「我覺得很開心、能有一次公開的合作機會，很珍惜這個難得的機會。」源少年的團員們跟FEniX成員們一起從知名選秀節目「原子少年」中出道脫穎而出，每一團之間都很熟識，擁有深厚的感情。FEniX散發著成熟魅力，歌曲唱跳相當吸睛，這次演唱會擔任特別嘉賓，讓人非常期待FEniX搭配著青春充滿能量的源少年一起呈現出的精采表演，林毓家提到「我們從同一個節目一起出道，一陣子沒有看到彼此了，超級開心這次能邀請哥哥們來我們的專場一起演出，也希望下次我們也可以去哥哥們的場一起玩音樂。」李秉諭（貢丸）表示：「其實從原子時期就很想和別的星球哥哥們一起演出，這是第一次跟FEnix一起共同演出 ，一得知消息我整個人超級超興奮，但這對我來說也是個挑戰！畢竟身旁站著這麼多成熟、魅力破表的男人，我們也會多花時間好好練習，期待在舞台上演出，釋放我們的專屬舞臺魅力。」

演唱會進入倒數階段，源少年全員除了課業之外，還要抓緊時間排練、加強飲食控制、體能訓練，與公司討論每位成員的各項訓練、休息時間規劃，每日規律作息，希望每個成員在演唱會時都能展現出最好的狀態。須弘道透露自己每天會一邊跑步一邊練唱，以及練舞，調整呼吸提升肺活量，若周末有時間，就會騎腳踏車；盧佾暘則是練舞、練唱外，也會去河堤跑步。李秉諭（貢丸）平時除了練舞、練唱外，也會搭配有氧或是無氧運動。林毓家一邊跑步一邊練唱，搭配空檔時間健身或是打籃球。黃莑茗長時間閉關勤練吉他，並藉由健身、搭配慢跑唱歌，以及做有氧運動提升體能。「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」零星票券請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富、OK便利超商購買。

閃亮亮認愛YTR男友！「私密片外流內幕」他一句話超霸氣

曾莞婷嬌羞躺小鮮肉懷裡！「伸手摸腹肌」極樂畫面全流出

蔡天鳳案「被捕男子」疑鄭中基前助理！社群滿滿明星合照

范冰冰同框孫芸芸「白到發光」！遭網虧：第一名媛變路人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀