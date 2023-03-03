AcQUA源少年「演唱會來賓」曝光！驚喜合體FEniX

「超能量青春男團」AcQUA源少年即將於3/25、3/26在信義劇場Legacy MAX舉辦出道後的首次專場演唱會「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，團員們非常珍惜這個機會出道後的首次專場演唱會，目前全員投入最後演唱會備戰階段，絲毫不敢鬆懈！選秀節目出道後，從這個原點一路出發，不斷地用心耕耘、蛻變成更好的模樣，現在就站在最初的夢裡，仰望著這個重要的舞台，達成了他們重要的一個里程碑，每位成員都非常珍惜這個機會，更加投入在這個舞台，卯足全力積極健身、練唱練舞。懷抱著初心，凝聽著最初的聲音、節奏、心跳聲，反覆練習精進舞蹈、歌唱實力，期待帶給觀眾們近距離感受最純粹、青春的律動，觸動到彼此心底的頻率。透露除了精心安排曲目，最驚喜的是3/25、3/26分別邀請了音樂圈的好友派偉俊、FEniX擔任演唱會特別嘉賓，期待雙方藉由這個合作舞台，激盪出不同的音樂火花。
演唱會進入倒數階段，源少年全員除了課業之外，還要抓緊時間排練、加強飲食控制、體能訓練，與公司討論每位成員的各項訓練、休息時間規劃，每日規律作息，希望每個成員在演唱會時都能展現出最好的狀態。須弘道透露自己每天會一邊跑步一邊練唱，以及練舞，調整呼吸提升肺活量，若周末有時間，就會騎腳踏車；盧佾暘則是練舞、練唱外，也會去河堤跑步。李秉諭（貢丸）平時除了練舞、練唱外，也會搭配有氧或是無氧運動。林毓家一邊跑步一邊練唱，搭配空檔時間健身或是打籃球。黃莑茗長時間閉關勤練吉他，並藉由健身、搭配慢跑唱歌，以及做有氧運動提升體能。「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」零星票券請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富、OK便利超商購買。