與朱立倫同場零互動 柯文哲：沒有安排跟他的聊天時間
民眾黨主席柯文哲今（3）日出席政治大學國際關係研究中心七十周年紀念特展開幕，與國民黨主席朱立倫同場，但兩人整場零互動，座位也隔著政大校長，只有最後要離開時相互握手，禮貌性致意。外界關注藍白合議題，媒體詢問，跟朱立倫見面是否有聊天？柯文哲則說，沒有排跟朱立倫聊天時間；有關南投立委補選，柯文哲被問到是否支持國民黨立委補選候選人林明溱，柯文哲回應，「不會」、「我們維持中立」。
記者余祥／台北報導
媒體關注，柯文哲是否會和鴻海創辦人郭台銘見面？柯文哲表示，後來就忙到現在、還沒處理。
傳出民眾黨有意延攬黃國昌到民眾黨當不分區立委，蔡壁如也說樂觀其成。柯文哲則表示，不要消費別人，黃國昌是認識的好朋友，講這種話 不應該。柯文哲也指出，「不要說延攬他（指黃國昌）、他現在還在時代力量」 但黃國昌戰鬥力很強，不負戰神聲望。
至於蔡壁如在臉書貼出和國民黨立委馬文君在南投的合照，是否代表支持林明溱？柯文哲秒答「不會」，並表示自己也不知道蔡壁如去南投做什麼。柯文哲也表示，民眾黨中常會討論過南投補選，既然沒推出候選人、也沒有黨的決議，那當然保持中立，而個人交情是個人的事情，跟黨無關。