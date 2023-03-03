謝金燕自誇遺傳豬哥亮幽默感 不後悔脫口「內心祕密」
實境節目《來吧！營業中》第二季將於明（4）日全台首播，謝金燕、楊銘威、王子（邱勝翊）和謝依霖（Hold 住姐）等人，今（3）日一同出席記者會。而在先前釋出的預告中，謝金燕難得哽咽談到爸爸豬哥亮，她預告明天第一集就會播出該內容，笑說：「這個祕密曝光後，大家就會覺得，謝金燕跟豬哥亮一樣幽默。」
記者侯家瑜/台北報導
製作單位事前安排主持群參加單車之旅，謝依霖誇讚謝金燕騎小型折疊單車，還騎得比別人快，而當天晚上，大家也都聚在一起，分享彼此內心的祕密，從先前釋出的預告片中可以看到，謝金燕哽咽地說：「有一個祕密你們一定非常想知道，你們一定都很好奇，我跟我父親（豬哥亮）之間的問題。」引來不少人好奇，而她今天受訪時，坦言會選擇分享，是因為大家都想知道，說出口後也不會反悔，「這個祕密曝光後，大家就會覺得，謝金燕跟豬哥亮一樣幽默。」謝依霖補充當天大家騎完車都很疲倦，所以容易掏心掏肺，王子更說謝金燕一說出口，工作人員、攝影師都嚇到，至於謝金燕平時用什麼方式懷念爸爸？她則低調帶過。
謝依霖爆料謝金燕平時很愛哭，被她的反差感嚇到，「我本來以為她（謝金燕）是冷血動物，後來才發現她其實是性情中人。」謝金燕則說是因為夥伴讓自己感到很放鬆、自在，所以才會如此真性情。謝依霖也透露，曾不小心看到謝金燕的手機桌布是「漂亮不能長久，努力才是」，坦言有被她的正能量鼓勵到，「因為我們錄影一天半，才可以剪出一集，姐姐都會要求大家再做事後檢討。」謝金燕也點頭回應：「我開啟工作模式，就會很認真。」另外，製作人詹仁雄也曾表態，節目能請到謝金燕得來不易，謝金燕表示一切都是緣分，「我是要做就做到最好的人，這是詹哥、製作單位的福氣。」