台南正副議長涉賄遭起訴　國民黨團諷：賴清德排黑排假的

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林思銘指出，賴清德一向以高道德標準自許，上任就宣布排黑金及排涉學倫案，導致內部反撲，子弟兵陳宗彥黯然下台，現在其本命區台南巿正副議長選舉爆出賄選及黑金案遭檢方起訴，但賴清德主導的民進黨，竟然不敢大刀闊斧地懲處。他質疑，「賴市長、賴主席的崇高道德標準及排黑金的決心怎麼消失了」，當初賴清德所謂「希望作台灣政治表率」，話講得漂亮，實際上這個案子卻是作出民主政治最負面的示範。
林思銘說，回顧2014年，賴清德以71萬1557票，高票連任台南市長，同時民進黨也在台南市議會掌握過半席次。同年12月，國民黨推出的李全教在議長選舉中擊敗尋求連任的前議長賴美惠，當時賴清德表示，對民進黨少數抗拒不了誘惑的成員，讓台南民主蒙羞，深表痛心，並拒絕進入台南市議會長達235天的時間，最後李全教被判刑撤職，賴清德更聲稱恥辱終於清白、正義終於伸張，說出陽光照進地方政治的言論。
林思銘強調，民進黨不要再漠視及包庇涉案相關人等，並且呼籲賴清德，應拿出當年賴市長在面對議長涉賄案的高道德標準和魄力，以擔任民進黨主席時誓言終結黑金的決心與態度，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長，把尊嚴還給台南，讓陽光再次照進地方政治。
國民黨團副書記長陳以信說，根據台南地檢署的起訴書，清楚記載了邱莉莉、林志展基於透過行求賄賂共同犯意，行賄台南市議員方一峰、李鎮國，甚至還恐嚇方一峰，簡直是台南政治最黑暗的一天。民進黨為了讓正副議長當選，選擇用賄選、暴力手段，難道這不是黑金嗎？
陳以信直言，台南地檢署檢察官的起訴書，就是民進黨黑金保證書，清楚記載邱莉莉、林志展、郭再欽三人形成共同犯意聯絡，商議具有選舉權之市議員，採取賄選及恐嚇之不法手段，以影響市議員投票。基於共同行求賄賂犯意聯絡，其中包含建設公司都能夠配合，在賄絡過程中，還能購屋談打折等等，甚至要求台南市長黃偉哲保證所有民進黨籍市議員的選票等。
陳以信痛斥，民進黨根本是在玩弄民主、愚弄選民，把台南市民當笨蛋，知名建商成了民進黨的大金庫，並讓民進黨予取予求，政商勾結、骯髒至此，在台南市知法玩法，讓台南政治敗壞主要原因。
陳以信表示，台南學甲、北門爐渣案到各地光電利益的糾葛，都是從賴清德在擔任台南市長開始，從陳宗彥醜聞案就可以窺見當年的賴市府是有多麼骯髒污穢、是如何喬事情、包庇業者！賴清德必須為台南政風敗壞，負最大責任。
國民黨立委王鴻薇則說，台南市民都在問，邱莉莉和林志展遭檢察官求處重刑之後，還有資格擔任正副議長嗎？更多台南市民要請問賴清德，在2014年曾說，「在司法沒有釐清之前，就選擇不進議會，是為了捍衛民主價值，不計毀譽扛起所有責任，是為了要還給台南市民尊嚴」，是不是現在也該捍衛台南市民尊嚴？是不是認為邱莉莉、林志展已經喪失擔任議長、副議長的資格？如果賴情德選擇沉默、迴避，是不是認為現在台南市民不需要尊嚴了？
王鴻薇也要請教黃偉哲，是不是會進入議場，面對涉及賄選遭起訴的正副議長所主持的會議，進行相關施政、業務報告和備詢，貫徹賴清德的雙重標準？民進黨不斷對外宣稱要掃黑、掃黑金，但昨天邱莉莉在臉書上喊冤，英系大將洪耀南竟留言，「加油！議長，妳沒有問題。」王鴻薇要問洪耀南，要為邱莉莉加油什麼？邱莉莉若沒有問題，就是司法有問題囉？難道是英系要幫邱莉莉議長背書嗎？民進黨掃黑金只是騙選票的口號？