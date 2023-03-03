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《艾爾之光》新職業亞殷改版！4支線「狂信使徒」今上線

▲遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（3）日推出新職業改版「亞殷4支線．狂信使徒」。（圖／遊戲橘子提供）
▲遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（3）日推出新職業改版「亞殷4支線．狂信使徒」。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩/綜合報導

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（3）日推出新職業改版「亞殷4支線．狂信使徒」，「亞殷」角色設定為渴求女神回應的扭曲神使，三轉的豐富劇情將帶給玩家不同體驗，擁有專屬系統「阿爾特」，使用特定技能會依據階段賦予特殊效果。搭配新職業上線活動，立即登入領取豐富獎勵！

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▲（圖／遊戲橘子提供）
▲亞殷是信奉女神的狂熱神使，與女神失去聯繫而喚醒阿爾特的力量，在四處旅行的過程，因為沒有完成女神使命的負罪感，導致魔氣吞噬，決定不惜一切代價要推翻艾里奧斯。（圖／遊戲橘子提供）
我要讓女神不得不來找我！《艾爾之光》「亞殷」4支線改版

《艾爾之光》於3月3日推出新職業改版「亞殷4支線．狂信使徒」，「亞殷」是信奉女神的狂熱神使，與女神失去聯繫而喚醒「阿爾特」的力量，在四處旅行的過程，因為沒有完成女神使命的負罪感，導致魔氣吞噬，決定不惜一切代價要推翻「艾里奧斯」，將「艾爾」送回給女神。「亞殷4支線」屬於中距離物理攻擊角色，玩家可隨著三轉進程，一轉「乞神者」、二轉「尋神者」、三轉「狂信使徒」觀賞角色劇情故事。

「亞殷4支線」專屬系統「阿爾特」，使用特定技能會依據階段賦予特殊效果。重點介紹如下：

奪取：掃蕩一切違背神旨的壞人。生成魔法陣打擊前方範圍敵人，並奪去艾爾的氣息。由於充滿艾爾的力量，特殊主動技能的傷害增加1次。。

碾碎矩陣：同時生成巨大的魔法陣後，碰撞並消滅領域內的對象。

賦靈錄效果：減少受BOSS怪物傷害，一階段-2%、二階段-3%、三階段-5%。

▲（圖／遊戲橘子提供）
▲為了迎接「亞殷4支線．狂信使徒」上線，官方推出三大改版活動。（圖／遊戲橘子提供）
迎接「亞殷4支線．狂信使徒」上線　官方推出三大改版活動

亞殷4支線改版活動：於3月3日至3月16日，與「亞殷」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「[科保]渴求的象徵 – 亞殷」，兌換對應數量獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、 「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。

亞殷4支線改版紀念活動：於3月3日至3月9日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。

亞殷4支線成長活動：於3月3日至3月16日期間創建「亞殷」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務包括，

達成1轉獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥（15天）」*1。達成2轉獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。清除「班德」或「哈梅爾」地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

達成超越獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。清除「艾里希溫」地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。達Lv.99獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。

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