《艾爾之光》新職業亞殷改版！4支線「狂信使徒」今上線

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《艾爾之光》於3月3日推出新職業改版「亞殷4支線．狂信使徒」，「亞殷」是信奉女神的狂熱神使，與女神失去聯繫而喚醒「阿爾特」的力量，在四處旅行的過程，因為沒有完成女神使命的負罪感，導致魔氣吞噬，決定不惜一切代價要推翻「艾里奧斯」，將「艾爾」送回給女神。「亞殷4支線」屬於中距離物理攻擊角色，玩家可隨著三轉進程，一轉「乞神者」、二轉「尋神者」、三轉「狂信使徒」觀賞角色劇情故事。
「亞殷4支線」專屬系統「阿爾特」，使用特定技能會依據階段賦予特殊效果。重點介紹如下：
奪取：掃蕩一切違背神旨的壞人。生成魔法陣打擊前方範圍敵人，並奪去艾爾的氣息。由於充滿艾爾的力量，特殊主動技能的傷害增加1次。。
碾碎矩陣：同時生成巨大的魔法陣後，碰撞並消滅領域內的對象。
賦靈錄效果：減少受BOSS怪物傷害，一階段-2%、二階段-3%、三階段-5%。
迎接「亞殷4支線．狂信使徒」上線 官方推出三大改版活動
亞殷4支線改版活動：於3月3日至3月16日，與「亞殷」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「[科保]渴求的象徵 – 亞殷」，兌換對應數量獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、 「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。
亞殷4支線改版紀念活動：於3月3日至3月9日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。
亞殷4支線成長活動：於3月3日至3月16日期間創建「亞殷」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務包括，
達成1轉獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥（15天）」*1。達成2轉獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。清除「班德」或「哈梅爾」地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
達成超越獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。清除「艾里希溫」地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。達Lv.99獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。