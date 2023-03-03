【健康我+1】健康週報｜幸運女孩症候群是什麼？布魯斯威利確診額顳葉失智症！馬堡病毒的威脅？

近4百萬次點擊 外國瘋傳「幸運女孩症候群」是什麼？「幸運女孩症候群」在抖音上吸引近4百萬次觀看，用戶在#luckygirlsyndrome標籤下分享影片與成功故事，這是一個積極向上的概念，相信只有好事會發生在你身上，讓人保持快樂。這種觀點讓人聯想到「吸引力法則」，也就是人們可以透過簡單說出自己想要的東西，來實現他們在生活中想要的東西。
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布魯斯威利確診「額顳葉失智症」 嚴重患者恐變啞巴67歲好萊塢演員布魯斯威利（Bruce Willis）去年宣布因罹患失語症息影，他的妻女於當地時間16日進一步聲明他確診為「額顳葉癡呆症」（FTD），震撼外界。據《CNN》報導，美國密西根阿茲海默症中心主任亨利保爾森（Henry Paulson）說明，布魯斯威利被歸類於額顳葉癡呆症當中的原發性漸進失語症（PPA），此病症尚無根治方法，隨著年齡的增長，患者與人對話越來越費力，後期可能會無法識別熟悉的面孔和物體，甚至變成啞巴。☞點我看新聞
非洲爆出「馬堡病毒」疫情 致死率達88%！羅一鈞分析台灣風險非洲國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）爆發馬堡病毒（Marburg Virus）疫情，根據當地政府資料顯示，馬堡病毒致死率高達88%，世界衛生組織（WHO）示警，病毒具高度傳染力，周邊鄰近國家應注意。
COVID-19疫情仍在持續中，現在非洲國家又傳出馬堡病毒疫情，許多人擔心台灣是否須嚴加防疫？指揮中心發言人羅一鈞表示，馬堡病毒疫情發生在非洲，又是經由果蝠傳染，亞太地區風險較低，但後續仍需觀察疫情擴散情況。☞點我看新聞
只有女性應打HPV疫苗？錯！病毒不分男女 男性感染恐罹「這些」癌症女性若受人類乳突病毒（HPV）持續感染，可能會導致子宮頸癌，可藉由接種HPV疫苗，免於子宮頸癌的危害。但事實上HPV不僅女性需積極預防，男性也需特別注意。台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表示，HPV不僅會造成子宮頸癌，男生若被傳染也有罹癌的可能。
男、女共同施打HPV疫苗是國際趨勢，呂俊毅也指出，HPV持續感染不僅會引發子宮頸癌，還會造成其他癌症，男性雖然沒有子宮頸，但若被HPV感染也有可能得到生殖泌尿道癌、頭頸部癌等，不論男性、女性都應接種HPV疫苗，減少子宮頸癌和其他癌症發生的可能。☞點我看新聞
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57000
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