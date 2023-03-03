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全球爆缺藥潮 陳建仁：3月可緩解

全球爆缺藥潮 陳建仁：3月可緩解
全球爆缺藥潮 陳建仁：3月可緩解

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】全球缺藥潮蔓延，行政院長陳建仁3日受訪表示，目前國內欠缺的83種藥品，僅剩2、3種藥品因為國外藥廠停需產找尋替代藥外，評估其他藥物3月可以緩解。

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15類最缺藥品

衛福部近期公布15類最缺藥品，包括軟便劑、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒、鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥。

陳建仁赴立院列席「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。他會前接受媒體聯訪時表示，缺藥是全球性的問題，包括原料藥、原物料缺乏，及製造商受到生產方面的困擾等。行政院特別審慎因應卻藥問題，也請衛生福利部就缺藥問題做短中長期的規劃。

尋找替代品、支持國內學名藥廠

陳建仁表示，目前欠缺的83種藥品，實際上只剩下2、3種藥品因為國外藥廠停產，正在找尋替代藥，其他藥物供應相信在3月都會得到很好的緩解，還有很好的替代因應。未來也會加強對國內學名藥廠的特別支持，讓國產學名藥廠都能夠更加健全、做更好的生產安排。

總統蔡英文2日就缺藥問題表示，最近全球都有缺藥的情況，衛生福利部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保藥品供應穩定；並將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構能夠即時通報和查詢藥品資訊，政府也能迅速反應處理，也會持續與藥廠溝通、協調。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57005

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