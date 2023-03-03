玉山星宇聯名卡到底夯什麼？理財專家逆風砲轟：根本沒肉
星宇航空近來話題不斷，繼短暫登上「股王」寶座後，竟又與玉山銀行推出聯名卡上市，「K董」張國煒可說是緊咬疫後旅遊大爆發商機，不斷猛攻。玉山星宇聯名卡主打首年免年費、送台北出發不限航點3000元折扣金序號，不同卡片還分別再送「首刷滿額送哩程數」。看似送很大，不過理財達人「寶可孟的理財記事本」就逆風砲轟：「根本沒牛肉」，若想兌換台日經濟艙機票，得要達到3萬哩、等於最高需再刷超過82萬元，卡籍福利也幾乎全無，建議消費者一窩蜂辦卡前先三思想清楚，「次年繳年費其實就可停了。」
記者汪睿琦/綜合報導
寶可孟今（3）日接受《NOWnews今日新聞》電訪，分析近期最熱門的玉山星宇聯名卡，坦言「真的沒有那麼好用」。寶可孟指出，如果是星宇航空鐵粉，想當然就會很喜歡這張卡，不過回歸消費者面就出現問題，「我繳了年費、花了這麼多錢，請問換得到飛機票嗎」、「我有卡客福利嗎？」寶可孟很可惜地給出「沒有」的答案。
寶可孟以首刷禮送哩程換機票舉例，玉山星宇鈦金卡主打「刷888拿500哩」（國內28元/哩、海外20元/哩）、玉山星宇商務鈦金卡「刷1788拿1000哩」（國內25元/哩、海外15元/哩）、玉山星宇世界卡「刷8888拿5000哩」（國內20元/哩、海外10元/哩），此外目前國人若要兌換「台日機票」經濟艙來回需要3萬哩，換算下來最高還要再刷82.6萬元才能累足3萬哩換票，現金回饋率卻只有最低2.5%。
寶可孟大嘆：「這就是一個坑」，光一張亞洲航線機票就要3萬哩才能換到，龐大金額刷不完，勢必就是明年開年費機制邊繳邊刷；再加上其他卡客福利甚麼都沒有，星宇只釋出2萬張3000元機票抵用券，「只能說非常不好用。」更令人傻眼的是，對比其他台日經濟艙機票，不少廉航只要5千塊左右就能買得到，「為了累積哩程刷100萬，現金回饋才2%，才拿到2萬元，何不就拿去買機票就好了？」讓他大嘆相當可惜。