陳其邁連任後首次率團出訪 3月5日將赴日行銷、招商
高雄市長陳其邁上任後遇到疫情，去年底才首次訪日拜會東京都知事小池百合子，連任後將於3月5日再次率團出訪日本，此行除參加亞洲最大的「東京食品展」大力行銷高雄農漁特產，並積極向國際招商引資，也將回訪友好城市熊本縣、市，並安排與日本國會議員、企業拜會，7天出訪行程緊湊，希望與日本建立更深厚的情誼，以及在產業、經濟、觀光、文化等多面向的實質互動。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府訪團由市長陳其邁親自率團，後天出訪日本，成員包括農業局、海洋局、經發局、觀光局、新聞局與行政暨國際處，為期7天的訪日行，除了3月6日在東京出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，更將率高雄13家農漁團體參加亞洲規模最大的東京國際食品展，親自推銷高雄優質的農漁產，將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝、烏魚子等農產強項行銷到國際，促進台日經濟交流。
在東京食品展行程結束後，訪團將於3月8日拜訪高雄市的友好城市熊本縣、熊本市；熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市市長大西一史1月間才到高雄市參訪，並熱情邀約陳其邁市長回訪。
訪團此行將前往熊本城天守閣參觀，因為2016年熊本發生大地震，高雄人捐款4000萬元協助熊本重建，此外訪團也安排企業參訪、觀光交流，期盼進一步深化雙方在產業、觀光上的互動；3月10日，陳其邁市長則將走訪九州最大城市福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎，並參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」的製茶作業，全力促進高雄與日本更多元的交流合作、拓展高雄物產的海外通路，同時也深化城市間的友誼與交流。