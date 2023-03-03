元太前進校園徵才　中租招募逾600人

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在薪資福利方面，元太近8年每年均為員工調薪，提供具產業競爭力的薪酬，其員工平均薪資於2021年度證交所公布的員工福利薪資資訊中名列前茅，優於光電產業於上櫃及上市公司平均薪資。公司同時設有完善的福利方案與措施，提供同仁無後顧之憂的工作環境與條件，並推動更多元的活動和社團，讓員工能兼顧工作與生活的平衡。
另外，中租控股旗下多家子公司宣布，今年聯合招募逾600人，自4日啟動校園徵才活動，職務有金融業務、綠色能源、數位金融及資訊科技專業，熱門職缺包括行銷業務、大數據應用、工程技術與案場維運等。
中租控股的校園徵才活動，以台大博覽會為首站，（4）日設置的徵才攤位，以永續發展為主題，宣揚ESG面向作為，也力行節碳減量行動，現場提供IPAD線上填寫履歷，同時與旗下品牌—銀角零卡合作，舉辦社群平台追蹤、加入粉絲好友與按讚留言分享，即贈中租幣，更可參加抽獎活動，有機會獲得住宿券、禮券與電影票等獎項。
中租徵才活動也將接續至逢甲大學、中山大學、成功大學、淡江大學、政治大學、東海大學及文化等8所大學，本月17日將舉辦線上說明會。中租自2013年起推動「亞太儲備幹部計畫」，2020年「大東協實習就業計畫」、2018年「矩陣人才計畫」，及2016年的「關鍵人才計畫」。
其中，中租亞太MA計畫，已邁入第11年，以「Be the MAster of your life」為主題，培訓時間約2.5-3年，培訓內容結合在台實務歷練和海外當地積累，輔以結構性完善的基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務，亞太MA表現優異者首年年薪即突破新台幣百萬元。
中租說明，亞太MA計畫每年召募20名儲備幹部，已培育多位優秀的國際人才，成功支應海外營運發展，派外人力已有20%來自MA人才池。2023年召募計畫也已開始，履歷收件至6月底。
中租旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源，也將召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保險經紀人與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、數據分析師等等。