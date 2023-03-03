監察院調查高端「不利國產疫苗發展」 陳建仁：有所誤解
監察院日前公布疫苗採購案調查結果，內容提到國際承認高端國家僅10個，主因是沒有傳統第三期臨床試驗，引部分國人對高端保護力有所質疑，已不利國內疫苗產業之發展。談及此報告，行政院長陳建仁今（3）日於立法院答詢時說，不利國產疫苗發展，是因大家對高端效果有所誤解。他強調，高端真實數據跟莫德納、BNT疫苗一樣好，還比AZ疫苗好很多，高端是有效安全，且副作用最低的疫苗。
記者翁子竣／台北報導
立法院今下午進行總質詢，李德維以監察院公布高端調查報告結果表示，監察院雖對高端備及愛護、炒股或EUA決策等隻字未提，但仍提到要檢討改善。他詢問陳建仁，當時這麼力挺高端，但卻連監察院都說不利國產疫苗發展。
陳建仁答詢說，不利國產疫苗發展，「主要是因為大家對於高端效果有誤解」。聞此，李德維追問，你認為高端很有效果？陳建仁回應，若用學術論文發表，不管動物試驗，及第一、二期臨床試驗，都是在全世界最好的期刊發表。
陳建仁強調，高端施打100萬人、300萬劑後，真實數據跟莫德納、BNT一樣好，而且又比AZ好很多，就科學證據來講，高端確實是一個有效安全，且副作用最低的疫苗。
不過，李德維則諷刺陳建仁，真的該去中研院好好研究，不該當行政院長，連2350萬人都不太相信的高端，「你還硬要在國會殿堂為高端辯護，連監察院都說了，你還非常堅持，不知道你在堅持什麼？」他進一步追問，是否還要再採購高端？陳建仁說，現在疫苗量已經足夠，因此不會再採購。